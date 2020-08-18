YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi Belediyesi’nden eğitime bir destek daha

Melikgazi Belediyesi’nden eğitime bir destek daha

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.08.2020 14:34 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait eski Mimarsinan Belediyesi’nin zemin katını bedelsiz olarak Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne okul olarak tahsis etti.Belediye hizmet binası olarak hizmet veren yapının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi üzerine kendilerine tahsis edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi’nden eğitime bir destek daha

Melikgazi Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait eski Mimarsinan Belediyesi’nin zemin katını bedelsiz olarak Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne okul olarak tahsis etti.
Belediye hizmet binası olarak hizmet veren yapının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi üzerine kendilerine tahsis edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, eğitime büyük önem verdiklerini bunun için eğitime katkı sağlayacak her projeyi ve talebi değerlendirdiklerini kaydetti.
Belediye Meclisi’nin oybirliği ile verilen karar doğrultusunda binanın 10 yıllığına okul olarak hizmet vereceğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; Mimarsinan Bölgesinde yer alan meydanda bütünlük sağlanarak tarih, çevre ve doğal alanların korunarak bölge halkına hizmet verdiğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

Başkan Dinçer çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Dinçer çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Kayseri Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:17
Sabah
05:48
Öğle
12:47
İkindi
16:32
Akşam
19:36
Yatsı
21:01

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Fazilet Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Candan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kayserispor’da 17 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor

Kayserispor’da 17 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.