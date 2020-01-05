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  4. Melikgazi Belediyespor, 10’da 10 yaptı

Melikgazi Belediyespor, 10’da 10 yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

Türkiye Erkekler 2.

Melikgazi Belediyespor, 10’da 10 yaptı

Türkiye Erkekler 2. Voleybol Ligi 3. Grup’ta yer alan Melikgazi Belediyespor, kendi evinde oynadığı maçta Pema Kolejini 3-1 yenerek 10. Maçında 10. Galibiyetine imza attı.
Atatürk Spor Salonu’nda Konya temsilcisi Pema Koleji’ni konuk eden Melikgazi Belediyespor, rakibi önünde rahat bir galibiyet aldı. Türkiye Erkekler 2. Voleybol Ligi 3. Grup’ta liderlik koltuğunda oturan Kayseri ikibi 10. Hafta maçında rakibini 25-20, 25-22, 17-25 ve 25-7’lik setler ile mağlup ederken ligde 10,. Galibiyetini aldı ve namağlup puanını 29’a çıkarmış oldu. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza atan Melikgazi Belediyespor, 11. Hafta maçında 12 Ocak Pazar günü deplasmanda Ürgüpspor ile karşılaşacak.

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Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
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Melikgazi
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