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Melikgazi Belediyespor, 24 Ocak’a kadar ara verecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.12.2020 13:00 | Son Güncelleme

Türkiye 1.Erkekler Voleybol Ligi’nde mücadele veren Melikgazi Belediyespor, ilk yarıyı 7 puan alarak 11.

Melikgazi Belediyespor, 24 Ocak’a kadar ara verecek

Türkiye 1.Erkekler Voleybol Ligi’nde mücadele veren Melikgazi Belediyespor, ilk yarıyı 7 puan alarak 11. sırada tamamladı. 12 takımlı ligde 11. sırada olan Melikgazi Belediyespor, ikinci yarıya iyi hazırlanarak kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor.
Ligde oynadığı son maçta Saint Joseph ile karşı karşıya gelen Melikgazi Belediyespor, ikinci yarının ilk maçını 24 Ocak’ta oynayacak. Melikgazi Belediyespor’un da mücadele verdiği Türkiye Erkekler 1.Voleybol Ligi’ne 24 Ocak’a kadar ara verildi. Devre arasını 24 Ocak’a kadar veren Türkiye Voleybol Federasyonu, bu süreçte ikinci yarı için Bilim Kurulu’nun da kararları doğrultusunda karar alacak.
Yapılan programa göre, Melikgazi Belediyespor, 24 Ocak’ta kendi sanasında Konya Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasıyla ikinci yarıya girecek. 1.Lig’de ilk yarıyı Milas ve Alanya 30’ar puan ile zirvede tamamladı. Haftayı Melikgazi galibiyetiyle geçen Saint Joseph ise 24 puan ile 3.sırada. 12 takımlı ligde Melikgazi Belediyespor ise devreyi 11.sırada noktalamış oldu.

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