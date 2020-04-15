Melikgazi geri dönüşüm tesisinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Korona virüs önlemleri kapsamında insanların evde kaldığı bugünlerde evde çöp üretimin arttığına dikkat çeken Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Geri dönüşüm tesisinde yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’de toplanan bütün çöpler buraya geliyor ve burada ayıklamasını yapıyoruz. Evde ürettiğimiz kağıt, plastik, cam, metal ve tekstil atıklarını burada ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılıyor. 66 personel burada bir fiil çalışıyor. Şu anda 3 bin 500 binadan geri dönüşüm topluyoruz. Kapasitemiz doğrultusunda her geçen gün geri dönüşüm topladığımız bina sayısını artırıyoruz. Sizden ricam geri dönüşüm Türkiye’nin parası, ekonomisi. Lütfen paramızı çöpe atmayalım. Kağıt, plastik, cam, metal ve tekstil atıklarını geri dönüşüm poşetlerimizde biriktirip ekonomiye geri kazandırın. Sadece konutlarda değil organize sanayide bir çok fabrikanın atıklarını alıyoruz ve ekonomiye dönüşmesini sağlıyoruz“ dedi. "Geri Dönüşüm Tesisimiz Türkiye’deki en teknolojik tesislerden bir tanesi” diyen Başkan Palancıoğlu konuşmasına şunları ekledi;

"Tesisimizde scada sisteminde ayrışım yapılan bantlarda hangi tür çöp ayrıştırılıyor onlar izleyebiliyoruz. Bu tesis Belediyemize ait ve burasıda diğer hizmetlerimiz gibi özveriyle aksamadan devam ediyor. Şimdi insanlar evde olduğu için daha çok çöp üretmeye başladı, o yüzden geri dönüşüm çalışmalarımız daha da hızlandı. Tesisimizin içinde öğrencilerimiz için eğitim bölümü de var. Yetkili uzmanlarımız öğrencilere burada geri dönüşümün nasıl yapıldığını hem teorik hem de uygulamalı olarak gösteriyorlar. Tesisimizde çalışmalar aksamadan tüm hızıyla devam ediyor. Tüm geri dönüşüm ekibime hizmet ve çalışmaları için teşekkür ederim.”

