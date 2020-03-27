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Melikgazi Halk Sağlığı İçin Her An Her Yerde

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.03.2020 11:40 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi, koronavirüse (Kovid-19) karşı güvenlik önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi, koronavirüse (Kovid-19) karşı güvenlik önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Belediye 50 personel ve 25 araç ile her gün sahada çalışma yaparak, tüm kamu ve kuruluşları, STK’lar, Bankalar olmak üzere ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yoğun bir şekilde gayret gösteriyoruz. Şuan da tam 50 kişi ve 25 araç ile sahada çalıyoruz. Kamu ve kuruluşlar STK, noterler olmak üzere ücreti karşılığı binalar yoğun bir şekilde dezenfekte ediliyor. ATM’ler, bankalar, kurumlar yoğun bir şekilde dezenfekte edilip ilaçlanıyor. Çevre temizlik vergileri yine vatandaşların sağlığı için kullanıldı. Vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığımızın talimatlarına uyup tedbirlerini artırması ve mecbur kalmadığı sürece evden çıkmaması lazım. Sabunla ellerimizi sık sık yıkamamız ve hijyen kurallarına uymamız lazım. İnsanlarla aramızda sosyal mesafeyi korumamız lazım.” dedi.
Melikgazi Belediyesi olarak korona virüsle mücadeleye her türlü destek vermeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, “İnşallah bu virüsten de hayırlısıyla kurtulup eski sağlıklı günlerimize kavuşacağız.” diye belirtti.

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Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
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Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
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Melahat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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