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Melikgazi’de asfalt çalışmaları devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.07.2020 11:52 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 30 Ağustos Mahallesinde 6 sokakta devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Mahallede geniş çaplı bir çalışma yapıldığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Belirlediğimiz program dâhilinde Melikgazi’de sıcak asfalt çalışmalarımıza, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak toz ve çamurdan korumak için hız kesmeden devam ediyoruz. 30 Ağustos Mahallemizdeyiz. Mahallede tam 6 sokağımızı sıfırdan asfaltlıyoruz. Toplamda 3 kilometrelik alanda asfalt çalışması yapmış olacağız. Tüm mahallemizde asflat çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin konforunu sağlamak için yeni yollar da açıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak teknik işlerimizde kullanmak üzere bir çok araç satın aldık. Araç filomuzu hzimetlerimiz için sürekli güncelliyoruz. Çok şükür Melikgazi Belediyesi olarak Türküye’nin en nitelikli belediyelerinden biri olarak çalışıyoruz. Bundan sonra da yeniliklerle belediyemizi çok daha iyi bir noktaya getireceğiz.” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, ekiplerin, asfalt serim çalışmalarının yanı sıra acil ihtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede yama ve kaldırım çalışmalarına da devam ettiklerini kaydetti. 30 Ağustos Mahalle Muhtarı Tarkan Çolak ise, “Mahallemiz adına büyük bir şükran duyuyoruz. Kenar mahalle diye bölgemiz hizmetten yoksun kalmadı. Taleplerimizi kırmadan yerine getiriyorsunuz. Başkanımıza ve ekibine ilgisi ve hizmetleri için teşekkür ederim.” dedi.

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