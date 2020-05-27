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Melikgazi’de camiler cuma namazına hazırlanıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.05.2020 13:26 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan camiler 29 Mayıs’ta kılınacak ilk Cuma namazı için dezenfekte edildi.Cami ve mescitlerin açılması ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile de genelge gönderildi.

Melikgazi Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan camiler 29 Mayıs’ta kılınacak ilk Cuma namazı için dezenfekte edildi.
Cami ve mescitlerin açılması ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile de genelge gönderildi. Genelgeye göre cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.
Altınoluk Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Nasrullah Zade Camii’nde açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sokağa çıkma yasağı gece son buldu. Belediye olarak 4 gün boyunca yine çalışmalarımız devam etti. 29 Mayıs’ta ilk Cuma namazımızı eda edeceğiz. İnşallah Cuma namazımızla birlikte camiler açılmış olacak. İlçe müftülüğümüzle yapmış olduğumuz istişare ile tam 150 camimizde Cuma namazını eda edeceğiz. Bu kapsamda tek kullanımlık seccade veya kendi şahsi seccade cami bahçesi veya avlusunda namazlar kılınacak. Camilerimizde bu kapsamda belediye ekiplerimiz, yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfekte ve hijyen çalışması başlattı. İnşallah uzun zaman sonra ilk defa Cuma namazımızı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Çalışmalar dezenfekte edildi. Dezenfekte ve hijyen çalışmaları ibadete açıldıktan sonra da rutin olarak sürdürülecek” dedi.

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Kayseri Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:25
Sabah
05:10
Öğle
12:40
İkindi
16:34
Akşam
20:00
Yatsı
21:38

Kayseri Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Alparslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cırgalan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Erem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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