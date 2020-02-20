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Melikgazi’de endemik türler koruma altına alınacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.02.2020 15:28 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi’de endemik türler koruma altına alınacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi bölgesinin endemik bitki türlerinin tespit edilerek koruma altına alınacağını ve sonra da özel üretim alanlarında yetiştirileceğini söyledi.
Melikgazi ilçe sınırları içerisinde bu yöreye özgün olan ve bu yöre ile anılan bitki ve meyve ağaçları bulunduğunu bu doğal bitki zenginliğin ise korunması gerektiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Erciyes Dağı’nın eteklerinde yeşillikler içinde yer alan Melikgazi ilçesi tam anlamı ile doğal bir sit alanıdır. Gilaburusu, Hisarcık kirazı, Kıranardı eriği, kuş üzümü, gül üzümü, aspir, keven, ceviz türleri, kardelen, kekikler gibi bu yöreye özgün aroması bulunan ve tatları ile sadece bu alanlarda yetişen bitki ve meyve türleri bulunmakta. Endemik türlerin belirlenmesi ile bu türler koruma altına alınarak özel üretimi yapılarak çoğaltılacak ve özel alanlarda yetiştirilmesi sağlanacak. Bu amaçla belediye olarak bilimsel bir araştırma yaptırılacak. Bu çalışma ile gelecek kuşaklara Anadolu’muzun ve yöremizin bu zenginliği aktarılmış olacak." dedi.
Tespit edilen endemik bitkilerin soğan ve tohumlarının alınarak uygun alanlarda yetiştirileceğini ifade eden Dr. Palancıoğlu, Melikgazi ilçesinin florasıyla birlikte ekonomik değeri olan, halkın bir şekilde yemeklerde, boyada, el sanatları alanında kullandığı bitkilerin de belirleneceğini sözlerine ekledi.

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