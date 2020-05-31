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Melikgazi’de günlük 25 ton atık toplanıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.05.2020 15:58 | Son Güncelleme

Çevreye duyarlı çalışmalarını aralıksız sürdüren ve Kayseri’de ilk 1.

Melikgazi’de günlük 25 ton atık toplanıyor

Çevreye duyarlı çalışmalarını aralıksız sürdüren ve Kayseri’de ilk 1. sınıf atık merkezi olan Melikgazi Belediyesi günlük 25 ton atık toplayarak ekonomiye katkı sağlıyor.
Sıfır atık kampanyası ile atıkları geri kazanarak ekonomiye katma değer sağlamanın amaçlandığını da vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyemizin geri dönüşüm hizmetleri 65 personel, 12 ambalaj atıkları toplama aracı ve 6 adet elektrikli toplama aracı ile yapılıyor. 2020 yılında 3 bin 500 bina, 131 bin dairede geri dönüşüm toplama çalışmaları planlı bir şekilde yürütülüyor. Aylık ortalama 750 ton karışık ambalaj atığı toplanmakta ve tesisimizde ayrıştırılarak Geri Dönüşüm fabrikalarına gönderilmektedir. Kayseri’de ilk 1. Sınıf Atık Merkezi belediyemiz tarafından kurulmuştur. Ayrıca pandemi sürecinde insanlar, birçok işyeri ve okullar kapalı olduğundan dolayı evde durdukları için, daha fazla ambalaj atıkları çıkmaya başladı. Böylece daha çok çöp üretimi oldu. ‘Her atık çöp değildir’ sloganıyla başlatılan geri dönüşüm kampanyasında aylık ortalama 750 ton cam, kâğıt, karton ve plastik atık toplayıp ekonomiye kazandırdık. Bu rakam günlük 25 tona tekabül ediyor. Atıklar kaynağında ayrıştırılacak, doğal kaynaklar verimli kullanılacak, israf önlenecek ve atık miktarı azalacak. Belediyemiz, çevre bilincinin gelişmesi için çalışmalarını afiş ve broşürlerle de destekliyor. Geri dönüşüm ekiplerimiz ambalaj atıklarının yanı sıra atık pil, bitkisel atık yağ ve atık elektrikli ve elektronik eşyaları da topluyor.” diye konuştu.
Başkan Dr. Palancıoğlu her gün düzenli toplanarak geri dönüşüme kazandırılan ambalaj atıklarının çevreye zarar vermelerinin önüne geçildiğini aynı zamanda milli ekonomiye de katkı sağlandığını hatırlattı.

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Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
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Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Başak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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