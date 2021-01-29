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Melikgazi’de kapalı yol yok

29.01.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de dün başlayan kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar olmaması için Melikgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde kürüme ve tuzlama araçları çalışma yaparak yolları ulaşıma elverişli hâle getirdi.Karla mücadele ekiplerinin kar yağışıyla beraber sahada çalışma yaptığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Kayseri’de dün başlayan kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar olmaması için Melikgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde kürüme ve tuzlama araçları çalışma yaparak yolları ulaşıma elverişli hâle getirdi.
Karla mücadele ekiplerinin kar yağışıyla beraber sahada çalışma yaptığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Özelikle yüksek kesimlerde yoğun kar bulunan bölgelerdeki yollar ulaşıma açılırken, caddeler ve kaldırımlar da kardan temizlendi. Kar bulunan cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaparak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Karla mücadele çalışmaları kapsamında çok sayıda kar kürüme, tuzlama ve solüsyon aracı ile yine onlarca personel görev yapıyor. Melikgazi bu yıl gerçekten karla mücadelede vatandaşlarımıza çok daha güzel çok daha kaliteli hizmeti daha hızlı şekilde verecek. Özellikle eğimli yollar ile kış turizm merkezi Erciyes Dağı yolunda greyder ile tuz serpme araçlarımız ve tuzlama ekiplerimiz çalışmalara devam ediyor" dedi.

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