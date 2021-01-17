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Melikgazi’de pandemi kısıtlamasında kültür hizmetine devam edildi

17.01.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, pandemi sürecinde tarihin önemli şahsiyetlerini anlatan animasyon filmlerin izlenmesi için sosyal medya hesapları üzerinden kültür-sanata hizmet ettiklerini söyledi.
Kısıtlama günlerinde özellikle gençlerin ve çocukların evlerinde keyifle izlemeleri için güzel bir çalışma başlattıklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Anadolumuzun kültür zenginliğini ve tarihimizin önemli şahsiyetlerini hayatlarının animasyonu, tiyatrosu, sinema filmi, şiirini, o olayı anlatan müzik eserini tanıtıyoruz. Kültür Bakanlığı ile ortak bir çalışma ile tarihimizi şimdiki nesile aktarıyoruz. Belgesel-animasyon tarzındaki bu yapımda Fatih’ten, Nizamülmülk’e, Mevlana’dan, Mimar Sinan’a kadar birçok önemli şahsiyeti animasyon film ile anlattık. Sosyal medya ve youtube hesaplarımızdan yayınladığımız animasyonları halkımız da çok sevdi. Gençlerimizin ecdadını unutmaması ya da geçmişi hakkında bilgi edinmesi adına güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmalarımızın inşallah devamı da gelecek" dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, bu çalışmanın pandemi süresince devam edeceğini sözlerine ekledi.

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