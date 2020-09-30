YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi’de panolardaki "80" rakamı merak uyandırdı

Melikgazi’de panolardaki "80" rakamı merak uyandırdı

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.09.2020 10:54 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi’de panolardaki "80" rakamı merak uyandırdı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak şehrin birçok yerinde yer alan pano ve billboardlardaki “Melikgazi’de 80 Günde Ne Yapılır?” “Melikgazi’ye 80 Gün Yeter mi?” “Melikgazi’de 80 Günde Biter mi?”, “Melikgazi’de 80 Gün?” ve “Melikgazi’de 80 Gün Sonra Ne Olacak?” ilanların kamuoyunda büyük bir gizem ve merak oluşturduğunu söyledi.
Melikgazi Belediyesi’nin gerçekleştiği çalışmalar ve yatırımlarla örnek ve referans belediye olarak bilindiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, panolardaki gizemin vatandaşlar arasında çok konuşulduğunu ve birçok tahminler üretildiğini söyleyerek Melikgazi Belediyesi’nin birçok alanda büyük ölçekli ve çok amaçlı yatırımları başarı ile gerçekleştirdiğini kaydetti.

Melikgazi’de 80 rakamı sürprize gebe
Beklentilerin ve hizmet çıtasının çok yüksek olduğu Melikgazi’de her yaş gurubunun kendine özgün tahminlerde bulunduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak yine kamuoyunda bir ses getirecek ve ülkemizde ilk olacak bir yatırımı, etkinliği ve hizmeti yerine getireceğiz. Bunu da 80 rakamı ile bağdaştırdık. 1 hafta merakla beklenen 80 rakamındaki büyük sürprizi pazartesi günü vatandaşlarımızla paylaşacağız. Vatandaşlarımız hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de Kayseri genelindeki bilboardlardan bu merak uyandıran projemizi görmüş olacaklar" diye konuştu.

Melikgazi’de panolardaki

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
İş yeri deposunda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu
İş yeri deposunda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu
Sakarya’da ambulans şoförü yaşamına son verdi
Sakarya’da ambulans şoförü yaşamına son verdi
Sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı
Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları

Kayseri Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:05
Sabah
06:26
Öğle
12:33
İkindi
15:53
Akşam
18:30
Yatsı
19:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İstanbul Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Eymen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.