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Melikgazi’de sağlığa yatırım sürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.10.2020 15:33 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi sağlıklı ve daha refah yarınlar için sağlık hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi sağlıklı ve daha refah yarınlar için sağlık hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde yapımı devam eden sağlık merkezinde incelemelerde bulundu.
Hizmetleri yaparken hayırsever vatandaşlar, özel sektör ve kamu kurumları ile iş birliği yaptıklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde güzel bir hizmeti hayata geçiriyoruz. İl Sağlık Müdürümüz Ramazan Benli ile inşaatı devam eden sağlık ocağında incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetini en nitelikli şekilde alması için en güzel hizmetleri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Sağlık merkezinin projesi ve arsası belediyemize ait. Burada 112 Acil Sağlık ve Aile Sağlık Merkezi projemizin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Burasının en üst katını sağlıklı hayat merkezi yapacağız. Kanser tarama, diyetisyen ve psikolog olacak. Böylece farklı uygulamaları hayata geçireceğiz. Gelecek yıl inşallah bu projemizi bitireceğiz. Emekleri için Sayın Valimiz Şehmus Günaydın’a ve İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ederiz. Bahçelievler Mahallesinde büyük bir ihtiyaçtı. İhtiyacın giderilmesi için güzel bir hizmet oldu. Hayırlı olsun.” dedi.
Sağlığa olan destekleri için Melikgazi Belediyesi’ne teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli, “Kurumlar arası işbirliği içinde güzel bir çalışma oldu. 112 Acil Sağlık Hizmetleri de bu bölge için oldukça yararlı olacaktır. Hayırlı olmasını dilerim. İnşallah seneye maskesiz pandemiyi atlatmış bir şekilde hizmete acarız.” diye konuştu.

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