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Melikgazi’de toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.12.2020 13:28 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Salgınla mücadelede yoğun bir tempo ile çalışan ekipler, parklarda, kamu kurumlarında cami ve sağlık merkezlerinde ilaçlama yapmayı ihmal etmiyor.
Koronavirüs salgınına karşı ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Halk sağlığının korunması hedefiyle, ilçe merkezinde bulunan parklardaki çocuk oyun grupları, oturma grupları, spor aletleri ve çöp kovaları dezenfekte ediliyor. Periyodik olarak devam edecek ilaçlamalarda çevre ve insan sağlığı bizler için her şeyden daha önemli. Bizler çalışmalarımızı sürdürürken sizlerden de maske-mesafe ve temizlik konusunda hassas davranmanızı istiyorum. Lütfen tedbirlere uyalım ve biran önce bu salgın hastalıktan kurtulalım" dedi.
Melikgazi Belediyesi dezenfekte ekibi dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında toplum sağlığını etkileyebilecek olan cami, sosyal alanlar, kamu kurumları dışında ilçe genelinde kaldırım ve yolları da ilaçlı su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.

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