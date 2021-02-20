YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi’den 160 aileye glütensiz gıda desteği

Melikgazi’den 160 aileye glütensiz gıda desteği

20.02.2021 10:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melikgazi Belediyesi gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hastaları için 160 adet glütensiz gıda paketi dağıttı.Çölyak’ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hastaları için 160 adet glütensiz gıda paketi dağıttı.
Çölyak’ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak çölyak hastalarının yanında olmaya devam ediyoruz. İlçemizde yaşayan 160 çölyak hastamıza glütensiz gıda paketi dağıttık. Çölyak bir glüten alerjisi. Dolayısıyla bu kapsamda belediyeler olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Aslında pahalı olan bu ürünleri almakta zorlanan vatandaşlarımıza destek vermeye gayret ediyoruz. Elimizden geldiğince de bu kapsamda belediye olarak destek olacağız. Allah herkese sağlık, şifa versin. Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya tüm Kayseri’de bir eylem başlattı. Bu kapsamda belediyelerden destek olunması konusunda talepte bulundu. Bizde çölyak hastalarımıza belli aralıklarla destek veriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak 2020 yılında da 250 aileye 12 ay boyunca glütensiz ürün paketi ile destek olduk. Çölyak hastalığı da önemli bir hastalık. Endüstriyel gıdaların çok tüketilmesinden dolayı bu hastalık yaygınlaşmaya başladı. Dolayısıyla herkesin yediği ürünlere dikkat etmesi, doğal ve sağlıklı ürünler yemesi gerekiyor. Bundan dolayı da çocuklarımıza sağlıklı ürünler tükettirmeliyiz” dedi.
Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ise, “Çölyak dostu kıymetli Başkanıma hastalarımıza vermiş olduğu maddi manevi tüm desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çölyak Derneği olarak da tüm çölyak hastalarımızın yanındayız inşallah.” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:16
Öğle
12:57
İkindi
15:58
Akşam
18:28
Yatsı
19:44

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Enar Eczanesi
Kocasinan
Enar Eczanesi
Kocasinan
Enar Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusunun yakalandığı operasyonun düğmesine Kayseri'den basıldı

DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusunun yakalandığı operasyonun düğmesine Kayseri'den basıldı

DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusunun yakalandığı operasyonun düğmesine Kayseri'den basıldı

DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusunun yakalandığı operasyonun düğmesine Kayseri'den basıldı

Talas Belediyesi kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Talas Belediyesi kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Emrullah Maraş korona virüse yenik düştü

Emrullah Maraş korona virüse yenik düştü

Banyoda kendini astı

Banyoda kendini astı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaza yaparak yakalandı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaza yaparak yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.