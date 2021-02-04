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Melikgazi’nin nüfusu 44 ilden daha fazla çıktı

04.02.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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Melikgazi’nin nüfusu 44 ilden daha fazla çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Kayseri ilçeleri arasından Melikgazi ilçeler arasında yine en çok nüfusa sahip olan ilçe olarak, nüfusu 582 bin olarak belirlendi.
Verilere göre, Melikgazi’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 11 bin kişi artarak 582 bin 55 kişiye ulaştı.
Nüfusa oranla hizmetlerinde artarak devam edeceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri ilçeleri arasından Melikgazi ise ilçeler arasında yine en çok nüfusa sahip olan ilçe olarak, nüfusu 582 bin olarak belirlendi. Kayseri nüfusu 1 milyon 421 bin 455 kişi oldu. Türkiye genelinde 81 il ile kıyasladığımızda da 44 ilden büyük bir ilçe konumundayız. İlçemize yeni gelen vatandaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. İnşallah Melikgazi nitelikli imar planlarıyla bundan sonra da yeni gelen nüfusu ağırlamak için gayretli çalışmalarına devam edecek. 2021 yılının huzur, refah ve en önemlisi sağlık içerisinde geçmesini diliyorum. Melikgazi’de hizmetlerimiz ve yenilik çalışmaları hız kesmeden devam edecek. Belediye olarak tüm personelimiz ile ilçemizi bütün imkânlarla donatmak için büyük gayret sarf ediyoruz. İnsana hizmet kaynaklı sürdürülen çalışmalarımızla vatandaşlarımıza rahat yaşam imkanları sağlamak istiyoruz. Melikgazi büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşıyor." dedi.

Melikgazi’nin nüfusu 44 ilden daha fazla çıktı

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Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
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Melikgazi
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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