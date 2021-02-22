Melis Gülcan galibiyeti yorumladı

Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Melis Gülcan, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor galibiyetini yorumladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21.hafta maçında deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’u mağlup eden Bellona Kayseri Basketbol’da galibiyetin sevinci yaşanıyor. Bellona Kayseri Basketbol takımının başarılı oyuncularından Melis Gülcan, bu galibiyeti Kayseri halkına armağan ettiklerini söyledi. Melis Gülcan, “ Kendi performansım adına benim için güzel bir maçtı kendi adıma iyi oynadığımı düşünüyorum takım olarak inanılmaz bir mücadele ortaya koyduk ve galibiyetle eve dönüyoruz. Bütün hafta bu maç için çalıştık sonucunda karşılığını almak tabi ki de bizim için sevindirici. Hem takım arkadaşlarımı hem de rakip takımı ortaya koydukları mücadele için tebrik ediyorum. Bu galibiyeti kayseri halkına armağan ediyorum" diye konuştu.

