Melisa Akman kimdir? Kırmızı Kamyon Hazan kimdir? Melisa Akman kaç yaşında?

Melisa Akman, oynadığı dizilerin yanı sıra 2019 yılında gösterime giren Borç Harç filminde Oğuzhan Uğur ile başrolü paylaşmıştır. Melisa Akman’ın da yer aldığı Kırmızı Kamyon dizisinde, Görkem Sevindik, Aslı Orcan, Nilay Deniz gibi isimler de yer alıyor. Melisa Akman, en son televizyon ekranlarında Hizmetçiler dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır.

MELİSA AKMAN KİMDİR?

Melisa Akman, 2 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yaşamış; daha sonra Şarkı Söyleyen Kadınlar, Ümmü Sibyan: Zifir, Koca Dünya ve Borç Harç gibi sinema filmlerinde rol almıştır.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler dizisinde Derin karakterine hayat veren Melisa Akman, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve Kova burcudur.

Melisa Akman'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2021 – Kırmızı Kamyon (Hazan)

2020 – Hizmetçiler (Derin) (TV Dizisi)

2019 – Atiye (Anima) (TV Dizisi)

2018 – Borç Harç (Sinema Filmi)