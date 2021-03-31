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Melisa Akman kimdir? Kırmızı Kamyon Hazan kimdir? Melisa Akman kaç yaşında?

31.03.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melisa Akman, 31 Mart Çarşamba günü ilk bölümü ile ekranlara gelen Kırmızı Kamyon dizisinde Hazan karakterine hayat vermektedir. Melisa Akman ilk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamıştır. Melisa Akman Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Melisa Akman kimdir? Kırmızı Kamyon Hazan kimdir? Melisa Akman kaç yaşında?

Melisa Akman, oynadığı dizilerin yanı sıra 2019 yılında gösterime giren Borç Harç filminde Oğuzhan Uğur ile başrolü paylaşmıştır. Melisa Akman’ın da yer aldığı Kırmızı Kamyon dizisinde, Görkem Sevindik, Aslı Orcan, Nilay Deniz gibi isimler de yer alıyor. Melisa Akman, en son televizyon ekranlarında Hizmetçiler dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır.

MELİSA AKMAN KİMDİR?

Melisa Akman, 2 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

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İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yaşamış; daha sonra Şarkı Söyleyen Kadınlar, Ümmü Sibyan: Zifir, Koca Dünya ve Borç Harç gibi sinema filmlerinde rol almıştır.

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Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler dizisinde Derin karakterine hayat veren Melisa Akman, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve Kova burcudur.

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Melisa Akman'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2021 – Kırmızı Kamyon (Hazan)
2020 – Hizmetçiler (Derin) (TV Dizisi)
2019 – Atiye (Anima) (TV Dizisi)
2018 – Borç Harç (Sinema Filmi)

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2016 – Koca Dünya (Falcı) (Sinema Filmi)
2014 – Ümmü Sibyan: Zifir (Sinema Filmi)
2013 – Şarkı Söyleyen Kadınlar (Marketteki Kız) (Sinema Filmi)
2012 – Muhteşem Yüzyıl (Gülizar Hatun) (TV Dizisi)

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