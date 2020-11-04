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  4. Melisa Şenolsun ile aşkı gündemden düşmeyen Umut Evirgen’den 3 yeni proje

Melisa Şenolsun ile aşkı gündemden düşmeyen Umut Evirgen’den 3 yeni proje

04.11.2020 09:35 | Son Güncelleme:
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Melisa Şenolsun ile aşkı gündemden düşmeyen Umut Evirgen’den 3 yeni proje

Oyuncu Tuba Büyüküstün ile ayrıldıktan sonra Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açan işletmeci Umut Evirgen, yönetmen kimliğiyle ön plana çıkmaya hazırlanıyor.

İşletmeci kimliğiyle tanınan Umut Evirgen, kısa film projelerinden sonra Ben Bir Denizim filmiyle ilk uzun metrajlı filmini çekmişti. Oyuncu Tuba Büyüküstün ile ayrıldıktan sonra Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açan işletmeci Umut Evirgen, üç yeni projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Evirgen, ikinci uzun metraj filmi "Dünyanın En Hafif Filmi" ile uluslararası bir festivalde dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Bu sırada da ilk uzun metraj filmi olan Ben Bir Denizim, uluslararası festivalleri ziyaret edecek.

Umut Evirgen'in "Ben Bir Denizim" filmi, Adana Altın Koza Film Festivali'nden Sitare Akbaş'ın kazandığı Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülüyle dönmüştü. Bunun ardından filmin 31st Film Festival Cottbus'un Gençlik Filmleri yarışmasında gösterilmesi ve rekabet etmesi planlanıyor.

UMUT EVİRGEN’İN FİLMİ DÜNYA FESTİVALLERİNE KONUK OLACAK

Ayrıca Gürberk Polat, Serkan Keskin ve Sitare Akbaş'ın yıldızı olduğu Ben Bir Denizim, Rhode Island Film Festival ve Edmonton Film Festival'ine gitmek için hazırlık yapıyor. Diğer yandan Dünyanın En Hafif Filmi'nin galasının yapılabilmesi için plan yapılıyor.

Yönetmenin Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Platformu'na seçilen Annesinin Kuzusu filmi şu anda geliştirme aşamasında bulunuyor. Filmin senaristliğini Uçurmayı Vurmasınlar, Umuda Yolculuk, Kumun Tadı gibi yapımlarla tanınan başarılı isim Feride Çiçekoğlu üstleniyor. Annesinin Kuzusu'nun oyuncu kadrosu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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