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MELMEK’te kurban kesim kurs kayıtları başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.06.2020 11:12 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi bünyesindeki MELMEK, her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı öncesi kurban kesim kursu açtı.

MELMEK’te kurban kesim kurs kayıtları başladı

Melikgazi Belediyesi bünyesindeki MELMEK, her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı öncesi kurban kesim kursu açtı. 13 Temmuz’da verilecek kurs için kayıtlar başladı.
Düzenlenecek kursta, kursiyerlere güvenli ve ibadete uygun şekilde kurbanlarını kesmeleri konusunda teorik bilgiler verilecek. Kursun son gününde konusunda uzman kasap tarafından uygulamalı olarak kurban kesimi yapılacak. Kurs sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.
Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerinde 13 Temmuz’da başlayacak olan kursa doğru kurban kesimini öğrenmek isteyenleri davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kursumuz teorik ve uygulamalı olarak iki şekilde verilecek. İş sağlığı ve güvenliği, kurban kesmenin İslamiyet’teki yeri ve önemi, kurban kesim işlemi olmak üzere toplamda 20 saat ders verilecek. Her yıl kurban bayramlarında kasap sendromu yaşamamak için küçük ve büyükbaş kurban kesimi kursu açıyoruz. Pandemi süreci dolayısıyla tüm tedbirlere ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek. Kursa katılmak isteyenler 0352 252 1668 nolu telefonu arayabilirler veya belediyemize gelerek kayıt yaptırabilirler." dedi.

MELMEK’te kurban kesim kurs kayıtları başladı

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