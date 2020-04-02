Meltem Hocaoğlu Akyol hem antrenman, hem de temizlik yapıyor

Koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi karatede +61 kiloda temsil edecek ilk kadın sporcu Meltem Hocaoğlu Akyol, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Olimpiyat hayallerini 1 yıl ertelediklerini belirten milli karateci, "Ülkemin bayrağını +61 kiloda temsil edecek ilk kadın sporcusuyum. Bununla birlikte 2021 yılında yapılacak olan Tokyo Olimpiyatları'nda biz hayallerimizi sadece 1 sene erteledik. Onlardan vazgeçmedik. Bu çalışmalar için evde farklı bir metot uyguluyorum. Siz de benimle birlikte bu hareketleri yapın ve evde, hayatta, sağlıklı kalın" dedi.
Başarılı karateci, koronavirüs nedeniyle çalışmalarını da evinde sürdürüyor. Yer bezleriyle açma germe hareketleri yapan milli sporcu, "Böylece evin her yerindeki tozları süpürerek, kendimizi koronavirüse karşı ekstra koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.
(DHA)
Paulo Dybala: Ronaldo'ya ondan nefret ettiğimizi söyledim
Muriqi'ye sürpriz talip! Rakam dudak uçuklattı!
Onyekuru'dan Fenerbahçe itirafı!
Ronaldo ile kavga edersin
Koronavirüs yine can aldı
Türk futbolu koronavirüs sebebiyle ilk kaybını verdi
UEFA'dan flaş karar! Bütün karşılaşmalar iptal edildi
Çebi: Sağlık spordan önce gelir
Ünlü stat hastane oluyor
Badou Ndiaye ameliyat oldu
'UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli'
Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi
Mircea Lucescu'dan Beşiktaş sözleri
Cristiano Ronaldo'dan alkışlanacak hareket
Okuyucu Yorumları 0 yorum