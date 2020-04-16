YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Meme kanseri hastaları Korona virüse hangi önlemleri almalı ?

Meme kanseri hastaları Korona virüse hangi önlemleri almalı ?

ERZURUM HABERLERİ  | 16.04.2020 13:52 | Son Güncelleme

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof.

Meme kanseri hastaları Korona virüse hangi önlemleri almalı ?

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Yetkin, Korona virüsün ağır solunum yetmezliğine yol açabilen, yüksek ateş, halsizlik ve zatüre ile seyreden infeksiyona neden olan virüs olduğunu belirterek, ‘daha önce insanda görülmeyen bu virüsün şimdi dünya çapında salgına yol açtığını kaydetti.
Sağlık bakanlığının etkili çalışmaları sonucu ülkemizde daha yavaş yayıldığını anlatan Prof. Dr. Gürkan Yetkin, ancak tüm toplumun dikkatli olması ve bakanlığımızın bildirdiği önlemlere azami uyması gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. Gürkan Yetkin, ‘Meme kanseri hastalarında Korona virüs enfeksiyon riski daha fazla mı?’ sorusuna şöyle cevap verdi;
‘’Virüs ilk defa küresel salgına yol açtığından bu konuda çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak Korona virüs enfeksiyonu bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde daha etkili olmaktadır. Bu nedenle kemoterapi, immunoterapi, radyoterapi alan hastalarda virüsün etkisi ve komplikasyonlarının artabileceği düşünülmektedir.
Meme kanseri hastaları hangi önlemleri almalı ?
1-Kalabalık yerlerden kaçınmalı ve seyahat etmemelidir.
2-Mümkün olduğu kadar fazla evde kalmalı ve ev dışına çıktığında cerrahi maske kullanmalı, zorunlu olarak kalabalık yerlere ve hastaneye gitmişse FFP3 veya N95 maske kullanmalıdır.
3-Ellerini en az 20 saniye bol olarak sabunlayarak yıkamalı ve bunu makul sıklıkta tekrarlamalıdır. Dışarıda elleriyle virüslerin sık bulunduğu kapı kolu,asansör düğmesi vs. gibi yerlere temas etmiş ve ellerini yıkama olanağı yoksa el dezenfektanı veya 80 derece kolonya ile ellerini temizlemelidir. Ellerini yüzüne götürmemeye dikkat etmelidir.
4- Bağışıklık sistemini güçlendirmek için , stresten uzak durmalı, yeterli uyumalı, iyi beslenmeli, orta derecede fiziksel egzersiz (yürüyüş gibi) yapmalıdır.
5- Evcil hayvanlardan uzak durmalıdır.
6- Telefon, klavye, masa, odanın tabanı ve tuvaletler daha sık dezenfekte edilmelidir.
7-Ailenin diğer bireyleri, eve Korona virüs taşımamak için azami önlem almalıdır. Dışarıdan geldiklerinde ayakkabı ve kıyafetlerinin virüs taşıyabileceğini bilmeli ve bunlara meme kanseri tedavisi gören hastanın temas etmemesine özen göstermelidirler. Ayrıca ellerinin dezenfeksiyonuna dikkat etmelidirler.’’

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Minibüsler korona denetiminden geçti

Minibüsler korona denetiminden geçti

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da maske ve sosyal mesafe uygulaması

Samsun’da maske ve sosyal mesafe uygulaması

Erzurum Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
03:59
Sabah
05:29
Öğle
12:20
İkindi
16:02
Akşam
19:01
Yatsı
20:25

Erzurum Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Dadaş Eczanesi
Palandoken
Erenler Eczanesi
Yakutiye
Kayakyolu Eczanesi
Palandoken
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Avukat Başkan’dan Avukatlar Günü mesajı

Avukat Başkan’dan Avukatlar Günü mesajı

Korona virüste göz problemine dikkat

Korona virüste göz problemine dikkat

Kömürü biten yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti

Kömürü biten yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti

Dezenfekte çalışmaları drone ile görüntülendi

Dezenfekte çalışmaları drone ile görüntülendi

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.