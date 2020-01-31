YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Meme kanserine karşı bilinçlendirecekler

Meme kanserine karşı bilinçlendirecekler

ZONGULDAK HABERLERİ  | 31.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından Hasta bilgilendirme toplantıları kapsamında “Meme Kanserinden değil Geç Kalmaktan Kork” bilgilendirme toplantısı yapılacak.Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hasta bilgilendirme toplantıları kapsamında “Meme Kanserinden değil Geç Kalkmaktan Kork” başlığı altından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim dalı Prof.

Meme kanserine karşı bilinçlendirecekler

Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından Hasta bilgilendirme toplantıları kapsamında “Meme Kanserinden değil Geç Kalmaktan Kork” bilgilendirme toplantısı yapılacak.
Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hasta bilgilendirme toplantıları kapsamında “Meme Kanserinden değil Geç Kalkmaktan Kork” başlığı altından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim dalı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak tarafından 4 Şubat Salı Günü Atatürk Kültür Merkezinde Meme Kanserinde güncel tanı ve tedavileri hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacak. Halk açık olacak toplantıda kanserin tanı ve tedavi yöntemleri anlatılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Zonguldak Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:31
Sabah
07:59
Öğle
13:11
İkindi
15:48
Akşam
18:13
Yatsı
19:36

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Ada Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Ertur Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın’ın babası Osman Aydın vefat etti

Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın’ın babası Osman Aydın vefat etti

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Küçük çocuk arkadaşını Valilik önünde çakıyla yaraladı

Küçük çocuk arkadaşını Valilik önünde çakıyla yaraladı

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Denizin Sahile Attığı Ağaç Atıkları

Denizin Sahile Attığı Ağaç Atıkları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.