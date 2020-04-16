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Memur-Sen’den sağlık ve PTT çalışanlarına koruyucu maske desteği

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.04.2020 13:21 | Son Güncelleme

Memur-Sen Kayseri Şubesi, sağlık ve PTT çalışanlarına bin 200 adet koruyucu maske dağıttı.Memur-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımızın fedakarca çalışmalarına şahit oluyoruz.

Memur-Sen Kayseri Şubesi, sağlık ve PTT çalışanlarına bin 200 adet koruyucu maske dağıttı.
Memur-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımızın fedakarca çalışmalarına şahit oluyoruz. Pandemi sürecinde Kayseri önemli bir sınavın ortasındadır. Memur-Sen bu gibi zor süreçlerde her zaman devletinin ve milletinin yanında yer almıştır. Eğitim Bir-Sen olarak Sağlık-Sen şubemiz ve Birlik Haber-Sen temsilciliğimizle birlikte toplam bin 200 adet koruyucu maske dağıtımı yaptık. Sağlık-Sen Şube Başkanımız Hakan Keser ve Birlik Haber-Sen Başkanı Mehmet Taş ile birlikte birlikte PTT çalışanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza koruyucu siper desteğinde bulunduk. Memur-Sen olarak ‘Şimdi Vefa Zamanı’ kampanyasına ve “Biz Bize Yeteriz” yardım kampanyasına birer milyon TL’lik maddi yardımda bulunduk. Bizler Memur-Sen olarak üzerimize düşen ne varsa gücümüz oranında sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışacağız. Şu süreçte işinin başında olan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, PTT çalışanlarına, büro çalışanlarına ve tüm kamu çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Halkımıza da evde kalın diyoruz."

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Kocasinan
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Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ayşegül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Gonca Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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