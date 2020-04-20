Menderes’te evde spor zamanı

Menderes Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle evde kalanlar için "Evde Kal Hareketsiz Kalma" programlarını başlattı.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için spor programları başlatıldı. “Evde Kal Hareketsiz Kalma” uygulaması ile haftanın 3 günü belediyenin sosyal medya hesaplarından eğitmen tarafından spor eğitimleri verildiği ifade edildi.

Evde kalan vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Sosyal medya hesaplarımızdan her gün vatandaşlarımızı bilgilendirici görsel, duyuru ve videolar paylaşıyoruz. ‘Kitaplar Bizden Okumak Sizden’ uygulamamız başlatmış ve kütüphanemizde yer alan kitaplarımızdan talep eden vatandaşlarımıza ekiplerimizin bu kitapları evlerine kadar götürmelerini sağlamıştık. Yeni uygulamamız ile de evde spor eğitimlerini başlattık. ‘Evde Kal Hareketsiz Kalma’ uygulamamız ile spor eğitmeni arkadaşımız pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sosyal medya hesaplarımızdan vatandaşlarımızın evlerine konuk oluyor ve spor aktivitesini hep birlikte gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımızı çeşitli etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Onlardan tek isteğimiz var lütfen kurallara uysunlar. Evde kalarak hem kendi hem başkalarının sağlıklarını korusunlar” dedi.

