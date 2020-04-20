YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Menderes’te evde spor zamanı

Menderes’te evde spor zamanı

İZMİR HABERLERİ  | 20.04.2020 12:36 | Son Güncelleme

Menderes Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle evde kalanlar için "Evde Kal Hareketsiz Kalma" programlarını başlattı.Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için spor programları başlatıldı.

Menderes Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle evde kalanlar için "Evde Kal Hareketsiz Kalma" programlarını başlattı.
Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için spor programları başlatıldı. “Evde Kal Hareketsiz Kalma” uygulaması ile haftanın 3 günü belediyenin sosyal medya hesaplarından eğitmen tarafından spor eğitimleri verildiği ifade edildi.
Evde kalan vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Sosyal medya hesaplarımızdan her gün vatandaşlarımızı bilgilendirici görsel, duyuru ve videolar paylaşıyoruz. ‘Kitaplar Bizden Okumak Sizden’ uygulamamız başlatmış ve kütüphanemizde yer alan kitaplarımızdan talep eden vatandaşlarımıza ekiplerimizin bu kitapları evlerine kadar götürmelerini sağlamıştık. Yeni uygulamamız ile de evde spor eğitimlerini başlattık. ‘Evde Kal Hareketsiz Kalma’ uygulamamız ile spor eğitmeni arkadaşımız pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sosyal medya hesaplarımızdan vatandaşlarımızın evlerine konuk oluyor ve spor aktivitesini hep birlikte gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımızı çeşitli etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Onlardan tek isteğimiz var lütfen kurallara uysunlar. Evde kalarak hem kendi hem başkalarının sağlıklarını korusunlar” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

İzmir Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:53
Sabah
06:21
Öğle
13:15
İkindi
16:59
Akşam
19:59
Yatsı
21:22

İzmir Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Derman Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
Gaye Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Zirve Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir'de hayvanlar için bırakılan mamaları çöpe atan kişiye 392 lira ceza

İzmir'de hayvanlar için bırakılan mamaları çöpe atan kişiye 392 lira ceza

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İyte, Robogenç Yarışmalarında 2 Birincilik Aldı

İyte, Robogenç Yarışmalarında 2 Birincilik Aldı

Torbalı Özbey Mahallesi'ne Taziye Evi Yapılıyor

Torbalı Özbey Mahallesi'ne Taziye Evi Yapılıyor

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.