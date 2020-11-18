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Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, CHP'den istifa etti

İZMİR HABERLERİ  | 18.11.2020 17:54 | Son Güncelleme

Aksoy: "Üyesi olduğum CHP'den istifa ediyorum. Belediye Başkanı olarak halkımızın verdiği yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim" - CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: - "Kendi takdiridir, istifa etti. Biz Genel Merkezdeki disiplin işleminin sonucunu bekleyeceğiz"

İZMİR (AA) - CHP'den kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sandıkla gelen sandıkla gider." mantığının demokrasinin temel ilkesi olduğunu belirtti.

Menemen'e hizmet için seçildiğini, ilçeye hizmet etmeyi de sürdüreceğini vurgulayan Aksoy, "Üyesi olduğum CHP'den istifa ediyorum. Belediye Başkanı olarak halkımızın verdiği yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim." ifadelerini kullandı.

- CHP İl Başkanı Deniz Yücel

Öte yandan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un istifa etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Yücel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendisinin partiden kesin ihracıyla ilgili disiplin işlemi sürüyordu. Kendi takdiridir, istifa etti. Biz Genel Merkezdeki disiplin işleminin sonucunu bekleyeceğiz. Konu Genel Merkezimizde MYK ve YDK'nin gündeminde. Sürecin tamamlanmasının ardından geniş çaplı bir açıklama yapacağım."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un, çok sayıda şikayet üzerine hazırlanan inceleme raporu sonucu kesin ihraç istemiyle YDK'ye sevk edildiğini açıklamıştı.

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