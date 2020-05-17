YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

İZMİR HABERLERİ  | 17.05.2020 23:53 | Son Güncelleme

İzmir’in Menemen ilçesinde bir küçükbaş hayvan ağılından koyunların çalındığının ihbarı üzerine jandarma ekipleri izlerini sürdüğü şüphelileri ve sattıkları kişiyi yakaladı.Menemen ilçesine bağlı Maltepe Mahallesinde küçükbaş hayvan besleyen N.C.’nin 17 adet sabah saatlerinde koyunları çalındı.

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

İzmir’in Menemen ilçesinde bir küçükbaş hayvan ağılından koyunların çalındığının ihbarı üzerine jandarma ekipleri izlerini sürdüğü şüphelileri ve sattıkları kişiyi yakaladı.
Menemen ilçesine bağlı Maltepe Mahallesinde küçükbaş hayvan besleyen N.C.’nin 17 adet sabah saatlerinde koyunları çalındı. İhbarı alan Seyrek Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüpheli panelvan bir aracın bölgeden sabah 05.00 sıralarında geçiş yaptıktan 17 dakika sonra hızla olay yerinden uzaklaştığını fark edilmesi üzerine incelemeye alındı. İncelemeye alınan aracı Menemen’de tespit eden jandarma ekipleri, şüpheli V.T., C.Ş., F.A. ve hayvanları sattıkları A.G. isimli şüphelileri, yakalayarak gözaltına aldı.
Menemen Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen şüphelilerden V.T., C.Ş. ve F.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hayvanları satın alan A.G. ise serbest bırakıldı.

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Gülşen, Karadeniz kızı' 'Gülşen, Karadeniz kızı'
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da üç köy ve bir mahalle karantinaya alındı

Kütahya'da üç köy ve bir mahalle karantinaya alındı

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

İşçilerin ceza yemesine Başkan Arda’dan tepki

İşçilerin ceza yemesine Başkan Arda’dan tepki

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Çankırı'da yiyecek bulamayan tilki güvenlik görevlilerinin iftar sofrasına katıldı

Çankırı'da yiyecek bulamayan tilki güvenlik görevlilerinin iftar sofrasına katıldı

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs ile ilgili yeni kararlar

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs ile ilgili yeni kararlar

İzmir Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:11
Sabah
05:51
Öğle
13:13
İkindi
17:04
Akşam
20:24
Yatsı
21:58

İzmir Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Melek Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
Ilıca Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Koçer Eczanesi
Bayrakli
Nazlı Deniz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Hijyen Ekipleri dur durak bilmiyor

Hijyen Ekipleri dur durak bilmiyor

Siteler Mahallesinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Siteler Mahallesinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.