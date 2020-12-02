Menemenspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de 5 Aralık Cumartesi günü Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, "Geçen seneden kalan oyuncularımız ve yetenekli gençlerimizle iyi bir takım olmaya çalışıyoruz." dedi.

Laleci, Menemen İlçe Stadı'ndaki antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün erteleme maçında Ankaraspor'u 2-1 yendiklerini hatırlattı. Maçın zor olacağını bildiklerini kaydeden Laleci, "Dirençli bir takımla oynadık. Ona rağmen birçok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Maçın sonlarına doğru olan penaltıyla 2-1 galip gelmesini bildik. Bu da bizi çok memnun etti." dedi.

Ligde 19 günde 5 maça çıkacaklarını aktaran Laleci, şöyle konuştu:

"O yüzden futbolcularımıza böyle çok aşırı yüklenme tarzında antrenmanlar yerine taktik çalışmalarıyla devam edeceğiz. Kendi oyunumuzu oynamayı sürdüreceğiz. Çünkü artık oturmuş bir oyunumuz var. Oyuncularımız da bizim sistemimize iyi alıştılar. Geçen seneden kalan oyuncularımız ve yetenekli gençlerimizle iyi bir takım olmaya çalışıyoruz. Dünkü galibiyet için oyuncularımızı kutluyorum. Tekrar hepsine teşekkür ediyorum."

