YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Menemenspor, lider Giresunspor'u konuk edecek

Menemenspor, lider Giresunspor'u konuk edecek

30.01.2021 10:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menemenspor, lider Giresunspor'u konuk edecek

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 19. haftasında Menemenspor ile lider Giresunspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Menemen İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Menemenspor-Giresunspor karşılaşmasında hakem Caner Ak düdük çalacak.

Ligde 7 müsabaka aradan sonra geçen hafta Altınordu'yu 4-2 yenerek sahadan galibiyetle ayrılan Menemenspor, 19. haftaya 19 puanla girdi. İzmir temsilcisi iç sahada galip gelemediği son 3 karşılaşmada sadece 2 puan aldı.

Kaleci Gentian Selmani ve Taşkın Çalış ile yollarını ayıran ev sahibi ekipte Ömer Şahbaş ve Berkay Samancı'nın sakatlıkları bulunuyor.

Ligde 11 maçtır yenilmeyen ve art arda 7 maçını kayıpsız geçen Giresunspor, 19. haftaya 38 puanla lider girdi. Giresunspor'da kırmızı kart cezalıları Mamadou Diarra ile Michal Jan Nalepa yarın forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk devresinde Giresun'da oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İzmir Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:12
Öğle
13:30
İkindi
16:14
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

İzmir Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Deniz Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ege İlker Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Özgül Eczanesi
Bayrakli
Şark Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Pınar Karşıyaka, galibiyet serisi rekorunu kırabileceği maçta TOFAŞ'ı konuk edecek

Pınar Karşıyaka, galibiyet serisi rekorunu kırabileceği maçta TOFAŞ'ı konuk edecek

TFF 1. Lig'in "yerli" ekipleri Bursaspor ile Altınordu yarın karşı karşıya gelecek

TFF 1. Lig'in "yerli" ekipleri Bursaspor ile Altınordu yarın karşı karşıya gelecek

Akhisarspor, TFF 1. Lig'de ikinci yarıya farklı başladı

Akhisarspor, TFF 1. Lig'de ikinci yarıya farklı başladı

Göztepe, ikinci devreye Denizli'de başlayacak

Göztepe, ikinci devreye Denizli'de başlayacak

Başkan Sengel’e personelinden "promosyon" teşekkürü

Başkan Sengel’e personelinden "promosyon" teşekkürü

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 48 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 48 sığınmacı kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.