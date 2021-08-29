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Menemenspor-Ümraniyespor maçının ardından

29.08.2021 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu: - "Bu milli arada eksiklerimizi gidermek için fırsatımız olacak" - Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: - "70. dakikada bulduğumuz dördüncü golden sonra oyun tamamen bizim adımıza rahat bir konuma geldi"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 4-0 mağlup olan Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Bu milli arada eksiklerimizi gidermek için fırsatımız olacak." dedi.

Mutlu, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, ilk 15 dakikada 3 gol yediklerini, bu skoru çevirmenin zor olduğunu söyledi.

Rakiplerinin iyi bir takım olduğunu kaydeden Mutlu, şöyle konuştu:

"İstatistiklere baktığımızda belki birçok şey bizim lehimize ama önemli olan netice tabii ki. İlk yarıda bir gol bulabilseydik maça ortak olmak istiyorduk. Yapacak bir şey yok. Futbolda böyle sonuçlar da var. Bu milli arada eksiklerimizi gidermek için fırsatımız olacak. Onu da değerlendirmeye çalışacağız."

- Recep Uçar: "Oyuncularımı kutluyorum"

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise oyuncularını ortaya koydukları futboldan ve 3 maçta aldıkları 9 puandan dolayı kutladı. İlk 15 dakikada buldukları 3 golle müsabakanın kendileri açısından daha rahat bir hale geldiğini belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Üçüncü golden sonrası biraz daha topa sahip olup, oyunu kontrol etmeyi hedeflerken, oyuna ortak olan bir Menemenspor gördük. İkinci yarıda da aynı mantalite ile oynamak istedik ve pozisyonlar bulduk. 70. dakikada bulduğumuz dördüncü golden sonra oyun tamamen bizim adımıza rahat bir konuma geldi. Bu noktadan sonra da topa biraz daha sahip olan ve domine eden bir Ümraniyespor takımı gördük."

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