Menemenspor yönetimine kayyum atanması talebi reddedildi

İZMİR (AA) - Futbol takımı Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor'un yönetimine kayyum atanması için açılan dava reddedildi.

Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, davanın Menemen Sulh Hukuk Mahkemesince reddedildiği belirtildi.

Yönetim kurulu olarak hukukun üstünlüğüne her zaman inanıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hukukun üstünlüğüne dün ne kadar inandıysak bugün de yarın da aynı duygularla inanmaya devam edeceğiz. Adaletin vermiş olduğu bu anlamlı karar ile Menemenspor üzerinde oynanan kirli oyunlar son bulmuştur. Bu kararın da gösterdiği gibi yönetim kurulumuz görevine devam etmektedir. Her zaman söylediğimiz gibi (mevzu Menemenspor ise gerisi teferruattır)."

