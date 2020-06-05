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Menteşe Belediyesi 20 ton kireç dağıttı

MUĞLA HABERLERİ  | 05.06.2020 17:27 | Son Güncelleme

Menteşe Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 20 ton ücretsiz kireç dağıttı.Menteşe Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ücretsiz kireç dağıtma geleneğini sürdürüyor.

Menteşe Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 20 ton ücretsiz kireç dağıttı.
Menteşe Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ücretsiz kireç dağıtma geleneğini sürdürüyor. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Kiramettin, Camikebir, Balıbey, Karamehmet, Karşıyaka, Orta Mahalle, Hacı Rüstem, Müştakbey ve Şeyh Mahallelerinde vatandaşlara ücretsiz kireç dağıttı.
Kireç dağıtımında konuşan Başkan Gümüş, “Menteşe’de evlerin ve bacaların beyaza boyanması bir gelenektir. Beyaz badana aynı zamanda şehrimizin temizliğini de gösteriyor. Bu konuda vatandaşlarımız da çok duyarlı. Vatandaşlarımıza bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de Menteşe Belediyesi olarak bu geleneği sürdürüyor, Dünya Çevre Günü’nde kireç dağıtıyoruz.” diye konuştu.
Kireç dağıtımında Menteşe Belediye Başkanı Gümüş, mahalle sakinleri ile birlikte badana yaptı.

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