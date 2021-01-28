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Menteşe Belediyesinde kar mesaisi

28.01.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Menteşe’de etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin çeşitli noktalarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte alarma geçen Menteşe Belediyesi, şehir içi yollarda buzlanmanın önüne geçmek için tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Menteşe’de etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin çeşitli noktalarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.
Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte alarma geçen Menteşe Belediyesi, şehir içi yollarda buzlanmanın önüne geçmek için tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde yolları açık tutmak için gece boyunca kar küreme çalışması yaptı, bazı bölgelerde yıkılan ve tehlike oluşturan ağaçlar temizlendi.
Sadece gelen ihbarları değerlendirmeyen belediye ekipleri tehlike oluşturan bölgelerde de gerekli önlemleri aldı. Ekipler tuzlama ve yol açma çalışması yaparak gerek şehir içi ulaşım, gerekse kırsal mahallelerde vatandaşların ev ve işyerlerine sağlıklı bir şekilde ulaşmalarını sağladı.
Yapılan çalışmalara yönelik açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Uzun süredir Menteşe’ye kar yağmıyordu. Yağan kar ile birlikte kar özlememizi giderirken, vatandaşımızın günlük yaşam konforunu sekteye uğratmamak için Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimizle akşam saatlerinden itibaren kar mesaisine başladık. Başta şehir içi mahalleler olmak üzere tüm kırsal mahallelerimizde kara yolu ulaşımını açık tutmak için tuzlama ve küreme çalışmaları gerçekleştirdik. Menteşe ilçemiz yazın başka, kışın başka güzel. Yağan kar ilçemizde kartpostallık görüntüler oluştururken vatandaşımızın da moralinin yüksek olduğunu gözlemledik. Vatandaşlarımıza karın keyfini çıkarırken olası düşme ve sakatlanmalara karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Menteşe Belediyesi ekiplerimiz gün boyunca çalışmalarına devam edecek” dedi.

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