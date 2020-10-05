Menteşe’de ev yangını

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Algı mahallesinde ahşap çatılı evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alı Mahallesi Beygirler Mevkiinde Mehmet Şahin isimli vatandaşa ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yapılan tüm müdahaleye rağmen eski ve ahşap çatılı ev tamamen yandı. Yangında evin içindeki eşyalar da alevlere yenik düştü.

