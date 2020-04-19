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Menteşe’de gazeteler evlere dağıtılıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 19.04.2020 13:42 | Son Güncelleme

Aralarında Muğla’nın da bulunduğu 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda gazeteler evlere dağıtılıyor.İletişim Başkanlığı tarafından, hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı süresince yurttaşların gazetelere erişimini sağlamak için gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılacağını duyurmuştu.Gazete dağıtıcısı Mustafa Ergül yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Cumartesi ve Pazar günleri Muğla halkına hizmet vermekteyiz.

Aralarında Muğla’nın da bulunduğu 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda gazeteler evlere dağıtılıyor.

İletişim Başkanlığı tarafından, hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı süresince yurttaşların gazetelere erişimini sağlamak için gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılacağını duyurmuştu.
Gazete dağıtıcısı Mustafa Ergül yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Cumartesi ve Pazar günleri Muğla halkına hizmet vermekteyiz. Satışlarımızdan ve müşterilerimizden çok memnunuz. Cumartesi günü itibariyle satışlarımız Menteşe’de bine yaklaştı. Bugün daha çok satılmasını bekliyoruz. İnşallah bugünler çabuk geçecek" dedi.
Gazete alan bir vatandaş ise, "Bence iyi, insanların evlerinde kaldığı bugünlerde böyle bir hizmetin verilmesi çok önemli. İnsanlar evde sıkılıyor. Bilgi almamız için güzel bir hizmet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlara" diye konuştu.

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