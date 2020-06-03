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Menteşe’de ’Üretimin Yolu’ açılıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 03.06.2020 16:21 | Son Güncelleme

Tarım alanında hayata geçirdiği projeler ile her zaman üreticinin, çiftçinin yanında olan Menteşe Belediyesi, yol düzenleme ve parke çalışmaları ile de çiftçinin tarım arazisine ulaşmak için kullandığı yollarını da düzenliyor.Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yapılan yol çalışmaları ile üreticinin tarım arazilerine daha kolay ulaşım sağladığını belirterek, “Menteşe Belediyesi olarak her zaman üretenin, tarlada alın teri dökenin yanında olduk.

Tarım alanında hayata geçirdiği projeler ile her zaman üreticinin, çiftçinin yanında olan Menteşe Belediyesi, yol düzenleme ve parke çalışmaları ile de çiftçinin tarım arazisine ulaşmak için kullandığı yollarını da düzenliyor.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yapılan yol çalışmaları ile üreticinin tarım arazilerine daha kolay ulaşım sağladığını belirterek, “Menteşe Belediyesi olarak her zaman üretenin, tarlada alın teri dökenin yanında olduk. Çünkü bizim için üretmek çok önemli. Bir ülke ancak üreterek kalkınabilir. Sağlıklı bir geleceğe ancak iyi tarım politikaları ile ulaşabiliriz. Bu nedenle biz de üreticimizi destekleyen tarım politikalarımızı devamlı olarak yeniliyor ve geliştiriyoruz. Özellikle kış aylarında, yağmurlarda yolları bozulan üreticimizin yollarını açıyor, tarım arazisine ulaşımını kolaylaştırıyoruz. Üreticimizin ekim ve hasat zamanlarında arazisine daha kolay ulaşması, daha çok verim alabilmesi için çalışıyoruz. Yapılan yol düzenleme çalışmaları ile hem üreticinin işi kolaylaşıyor, hem de tüketicinin ürüne daha kısa zamanda ulaşması sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında tarım arazisine ulaşmakta güçlük çeken çiftçilerimizin yollarını düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

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