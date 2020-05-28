MEPAŞ’ta online randevu dönemi

MEPAŞ müşterileri artık abonelik, abonelik iptali, tarife-fatura işlemleri ve bilgi güncelleme gibi işleri önceden randevu alarak MEPAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezlerinde sıra beklemeden işlemlerini yapabilecek.

Online randevu hakkında bilgi veren MEPAŞ Müşteri Hizmetleri ve Operasyonlar Müdürü Fatih Yetimoğlu, hizmet merkezlerinde sıra beklenmemesi ve sosyal temasın önlenmesi amacıyla oluşturulan yeni sistemde, müşterilerimiz internet ortamından ve cep telefonlarından www.mepasenerji.com adresinden Online İşlem Merkezini Seçerek veya 444 7 786 numaralı çağrı merkezimizi arayarak istedikleri Müşteri Hizmetleri Merkezimize istedikleri saatte hızlı ve kolay şekilde randevu oluşturabilecekler. Randevu günü ve saati müşterilere SMS ile bildirilecek. Müşterilerimiz belirtilen saat dilimi içerisinde randevu oluşturduğu MEPAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne gitmeleri halinde sıra beklemeden işlemlerini yaptırabilecekler" dedi.

