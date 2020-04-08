YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. MER Koleji uzaktan da birlikte okuyor

MER Koleji uzaktan da birlikte okuyor

MANİSA HABERLERİ  | 08.04.2020 11:57 | Son Güncelleme

Kütüphaneler Haftası ve ‘Manisa evde okuyor’ projesi kapsamında MER Koleji uzaktan birlikte kitap okuma etkinliğine başladı.

Kütüphaneler Haftası ve ‘Manisa evde okuyor’ projesi kapsamında MER Koleji uzaktan birlikte kitap okuma etkinliğine başladı. Tüm öğretmen öğrenci ve personel aynı anda ayrı yerlerde beraber okuyarak kitap okumanın önemine vurgu yaptı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası uzaktan eğitime başlayan öğrencilerinin her alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sunan MER Koleji şimdi de kitap okuma etkinliği ile tüm öğrencilerini kitabın büyülü dünyasında yolculuğa çıkarıyor. Korona virüs öncesi okulda toplu olarak yapılan kitap okuma etkinliği şimdi online olarak yine birlikte gerçekleştiriliyor.
MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Manisa Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, “Okumak düşünce yolculuğunda kendini bulmak ve dünyanın en büyük okyanusunu keşfetmek kadar güzel bir duygu. Biz okuma yolculuğumuzda ilk günden beri attığımız adımlarımızla hep daha ileri gitmek için çabaladık. Çünkü biz okudukça var olacağımıza inandık. Okumanın tadını keşfettikçe de içimizde büyüdü okuma sevgimiz. Okudukça buluyoruz denizin derinliklerindeki küçük renkli balıkların dünyalarını. Okudukça insanların renkli dünyalarını keşfetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Okudukça dokunuyoruz kitap kahramanlarının hayatlarına. Var oluyoruz kahramanlarımızın hayat sahnelerinde. Bazen öyle zamanlar geliyor ki kitabın yaprakları arasında kayboluyoruz ve bu kez kendimizi bulma yolculuğumuz başlıyor. Bizimle bütünleşen hayatlarda buluyoruz kendimizi. Düşünce dünyamızda başlayan yolculuğumuz ile keşfediyoruz kitabın büyülü dünyasını. Kişinin önünde en büyük engel bahaneleriyle yaptığı rüzgarın esintisidir. Eğer kişi isterse rüzgarın yönünü de hızını da ayarlayabilir. Kişisel gelişimde inanmanın ve istemenin ne kadar önemli olduğunu söylerken buna inanan tüm yönetici kadromuz, öğretmen kadromuz, velilerimiz ve öğrencilerimiz yani MER Koleji ailesi olarak siz inandığınızda uzakların yakın olacağına ve imkansız görünen sert rüzgarın gücünüzle hangi yöne ve hangi şiddette isterseniz eseceğine inanmanızı istiyoruz ve biz biliyoruz ki kişisel gelişimimizde kitaplar en büyük destekçimiz. Bunu da düşünerek mesafeleri okuyarak yakınlaştırıyoruz. Uzaktan beraberliğimizi hissederek kitabın renkli dünyasına bırakıyoruz kendimizi.” dedi.

“Mesafeler okumaya engel değil”
Zamanın hızla akıp gittiğini ve insanlara en değerli hediyenin zaman olduğunu bildiklerini kaydeden kanca, “Akreple yelkovanın savaşında namağlup olarak çıkarak her saatimizi dolu dolu geçirmenin verdiği mutluluğu yaşıyoruz. Biz mesafelerin engel olmadığını düşünerek okul olmasa da online buluşup Elif Keskin, Sılay Aslan ve Nurtaç Aslan hocamız ve tüm öğretmenlerimizin katılımıyla, online buluşup büyülü ve bilgi dolu dünyanın anahtarı olan kitabın dünyasına bırakıyoruz kendimizi. Düşünce yolculuğumuzda kitap okuyarak buluşuyoruz. Online buluşup kitap okuyarak mesafeleri yıkıyoruz. Mesafeler okumamıza engel değildir. Okumak iptiladır. Müptelalara selam olsun.” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsung'un ankastre setlerde indirim kampanyası uzatıldı

Samsung'un ankastre setlerde indirim kampanyası uzatıldı

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı

Gölbaşı Belediyesinden böceklere karşı ilaçlama

Gölbaşı Belediyesinden böceklere karşı ilaçlama

Başkent’te market deposunda yangın

Başkent’te market deposunda yangın

GÜNCELLEME - Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı

GÜNCELLEME - Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı

Manisa Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
05:12
Sabah
06:37
Öğle
13:17
İkindi
16:55
Akşam
19:47
Yatsı
21:07

İlginizi Çekebilir

Başkan Ergün’den korona virüsle mücadele ekiplerine ziyaret

Başkan Ergün’den korona virüsle mücadele ekiplerine ziyaret

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Sağlık alanında 14 bin daimi işçi alımı yapılacak

Sağlık alanında 14 bin daimi işçi alımı yapılacak

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.