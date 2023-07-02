Merakla bekleniyordu! Taze aşıklar Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan ilk paylaşım

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğu kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile aşk yaşamaya başladı. Sosyal medyanın gözü kulağı çiftin üzerine çevrildi. Bir süredir sessiz sedasız beraber olan ikiliden ilk poz geldi. Çift, pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Yaklaşık bir aydır beraber olan Sıla Türkoğu ve Alp Navruz çifti birlikte mutfağa girdi. Beraber pizza yapan ikili paylaşımına "Usta&Çırak" notunu düştü.

Yaptıkları pizzayı da paylaşan Türkoğlu, paylaşımına "Kim usta kim çırak" ifadesine yer verdi.

Son olarak TRT 1'in Yürek Çıkmazı dizisinde 'Halil' rolüyle karşımıza çıkan Alp Navruz Ada Masalı dizisindeki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile bir dönem birlikte olmuştu.

Navruz’un adı daha sonra İlayda Alişan ve İrem Yüksel ile anılmış ancak iddialar yalanlanmıştı.

Sıla Türkoğlu'nun ise adı rol arkadaşı Doğukan Güngör ile anılmıştı.





