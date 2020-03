Meram Belediyesi özel çocuklara sinema sevinci yaşattı

“Özel çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemenin sebebi olmak istiyoruz”

Özel öğrenciler, onların aileleri ve eğitmenleri ile gerçekleştirdikleri her buluşmanın kendileri için çok özel olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Kavuş, “Sosyal sorumluluk ve farkındalık çalışmalarımızın en anlamlılarından birinde daha özel çocuklarımızla bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Özel çocuklarımızın sosyalleşmelerine katkı sağlamak, onların yüzündeki gülümsemeye ve mutluluklarına bir sinema filmiyle dahi olsa vesile olmak ve bu çocuklarımızın ailelerinin yükünü bir nebze dahi olsa alabilmek sosyal belediyecilik politikamızın en temel taşlarından biridir. Ailelerin yanında olmayı, bu çocuklarımızın yanında olmak kadar önemsiyoruz. Bu yüzden her fırsatta ve çeşitli vesilelerle bu çocuklarımızın ve ailelerinin hayatlarına dokunabilmeyi amaçlıyoruz. Fiziki durumlarından dolayı aralarında belki de hiç sinemaya gitmemiş, gidememiş çocuklarımız var. Bunu düşününce bu etkinliğin önemi ortaya çıkıyor. Bugün, burada bulunan tüm çocuklarımızı mutlu etmiş olmanın heyecanını yaşıyorum. İnşallah bu mutluluğu ömürleri boyunca hep yaşarlar. Allah, bizleri de onların mutluluğuna her daim memur eylesin” dedi.