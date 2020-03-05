YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Meram Belediyesi özel çocuklara sinema sevinci yaşattı

Meram Belediyesi özel çocuklara sinema sevinci yaşattı

KONYA HABERLERİ  | 05.03.2020 15:38 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram ilçesinde bulunan 4 özel eğitim kurumunda eğitimlerine devam eden özel öğrenciler, Meram Belediyesinin kendileri için organize ettiği film gösteriminde buluştu.

Konya’nın merkez Meram ilçesinde bulunan 4 özel eğitim kurumunda eğitimlerine devam eden özel öğrenciler, Meram Belediyesinin kendileri için organize ettiği film gösteriminde buluştu. Çocukların sinema heyecanına, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da ortak oldu.
Meram Belediyesi Şehir, Kadın ve Aile Komisyonunun organize ettiği film gösterimine Meram Nuriye Cahit Atay Özel Eğitim Ana Okulu, Kozağaç Esnaf ve Sanatkarlar Birligi Özel Eğitim Uygulama Okulu, Özel Uygulama Okulu 3. Kademe ve Melike Hatun Özel Uygulama Okulunda okuyan 270 özel öğrenci iştirak etti. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gösterim öncesi özel çocuklarla ayrı ayrı ilgilenerek aileler ve eğitmenlerden çocuklar ve eğitimleri hakkında bilgi aldı. Başkan Kavuş, sinema için verilen arada özel öğrencilere pamuk şekeri ikram etti. Yine gösterim esnasında katılımcılara patlamış mısır ikramı yapıldı. Engellilerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılabilmelerini sağlamanın bir hayal değil, sosyal hizmetler alanında ulaşılabilecek en üst seviye olduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, film gösterimi vesilesi ile özel öğrencilerle bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

“Özel çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemenin sebebi olmak istiyoruz”
Özel öğrenciler, onların aileleri ve eğitmenleri ile gerçekleştirdikleri her buluşmanın kendileri için çok özel olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Kavuş, “Sosyal sorumluluk ve farkındalık çalışmalarımızın en anlamlılarından birinde daha özel çocuklarımızla bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Özel çocuklarımızın sosyalleşmelerine katkı sağlamak, onların yüzündeki gülümsemeye ve mutluluklarına bir sinema filmiyle dahi olsa vesile olmak ve bu çocuklarımızın ailelerinin yükünü bir nebze dahi olsa alabilmek sosyal belediyecilik politikamızın en temel taşlarından biridir. Ailelerin yanında olmayı, bu çocuklarımızın yanında olmak kadar önemsiyoruz. Bu yüzden her fırsatta ve çeşitli vesilelerle bu çocuklarımızın ve ailelerinin hayatlarına dokunabilmeyi amaçlıyoruz. Fiziki durumlarından dolayı aralarında belki de hiç sinemaya gitmemiş, gidememiş çocuklarımız var. Bunu düşününce bu etkinliğin önemi ortaya çıkıyor. Bugün, burada bulunan tüm çocuklarımızı mutlu etmiş olmanın heyecanını yaşıyorum. İnşallah bu mutluluğu ömürleri boyunca hep yaşarlar. Allah, bizleri de onların mutluluğuna her daim memur eylesin” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Konya Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:49
Sabah
07:09
Öğle
13:07
İkindi
16:20
Akşam
18:54
Yatsı
20:09

Konya Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Bekaroğlu Eczanesi
Karatay
Sağlam Eczanesi
Karatay
Begüm Eczanesi
Selcuklu
Damla Eczanesi
Selcuklu
Esra Ünal Eczanesi
Selcuklu
Uluçınar Eczanesi
Selcuklu
Umut Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

Konya’da 4.Ulusal Bilim Kampı başladı

Konya’da 4.Ulusal Bilim Kampı başladı

DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata geçiriyor

DSİ Konya’da asırlık projeleri adım adım hayata geçiriyor

Torku yoğurt mayasını Konya’da üretmeye başladı

Torku yoğurt mayasını Konya’da üretmeye başladı

Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.