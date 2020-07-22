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Meram Kurban Bayramına hazırlanıyor

KONYA HABERLERİ  | 22.07.2020 14:40 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram ilçesinde yaklaşan Kurban Bayram dolayısıyla hazırlıklar hız kazandı.Meram Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla başlattığı hazırlıkları tamamladı.

Konya’nın merkez Meram ilçesinde yaklaşan Kurban Bayram dolayısıyla hazırlıklar hız kazandı.
Meram Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla başlattığı hazırlıkları tamamladı. Alınan tedbirler çerçevesinde kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesinin ardından satış yeri tahsis işlemleri içinde başvurularda da sona gelindi. Meram Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Zabıta Müdürlüğünde gerçekleştirilen müracatlarda satış yapmak isteyenler müracaatlarını sadece nüfus cüzdanı ile yapabiliyorlar. Satış yapacak besici ve esnafların yerleri kura çekimi ile değil, müracaat sırasına göre belirleniyor.
Meram’da kurban satış yeri yine Çomaklı Mhallesinde
Meram’ın tek kurban satış yeri bu yılda Çomaklı Mahallesinde hazırlandı. Besici ve esnaflar ile vatandaşların rahat bir ortamda ve pandemi tehlikesinden olabildiğince uzak bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için tüm tedbirleri alan Meram Belediyesi, alanın eksikliklerini tamamlayarak satışa hazır hale getirdi. Pazar alanına hayvanların girişi ve satışlar ise 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü başlayacak. Meram Belediyesinden yapılan açıklamada hayvan girişlerinin veteriner hekim kontrolünde olacağı ve kurbanlığa uygun olmayan ya da belgeleri eksik olan hayvanların pazar alanına kesinlikle alınmayacağı bildirildi. Meram’da kurban kesim yeri olarakta 7 nokta belirlendi. Bunun dışında kesim yapılmasına izin verilmeyecek. İlçe Kurban Komisyonunca alınan karara göre kesim için hazırlanan alanlar ise şöyle; Meram Belediyesi Kurban Satış Yeri, Melikşah Semt Pazarı, Aşkan Semt Pazarı, Arif Bilge Semt Pazarı, Kalfalar Semt Pazarı, Gödene Mahallesi TOKİ Semt Pazarı, Kovanağzı Kapalı Pazar Alanı.
Meram Belediyesinden yapılan açıklamada ayrıca satıcı ve alıcılara uyarılarda da bulunuldu. Açıklamada, vatandaşların kurbanlık hayvan alırken; kulak küpesi ve pasaportu bulunmayan, çok zayıf olan, gebe ya da yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış ve yaşları kurban olmaya uygun olmayan, tüyleri karışık olan, salya akıntısı bulunan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olan ve kurbanlık vasfını taşımayan hayvanlara dikkat etmeleri tavsiye edildi. Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ayrıca, “Çomaklı Mahallesi’nde bulunan Meram Kurban Satış Alanına getirilen kurbanlıklardan bu özellikleri taşımayan ve kurbanlığa uygun olmayanların girişine halk sağlığını korumak adına asla müsaade etmeyecektir” görüşlerine yer verdi.

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