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“Meram’da Kış” fotoğraf yarışması sonuçlandı

KONYA HABERLERİ  | 11.06.2020 16:16 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından organize edilen ödüllü “Meram’da Kış” konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.Meram’ın doğal güzellikleriyle kış mevsiminde de 7’den 70’e herkese sunduğu görsel şöleni, fotoğrafçıların objektiflerinden bir kez daha göstermek amacıyla Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Meram’da Kış Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı.

“Meram’da Kış” fotoğraf yarışması sonuçlandı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından organize edilen ödüllü “Meram’da Kış” konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Meram’ın doğal güzellikleriyle kış mevsiminde de 7’den 70’e herkese sunduğu görsel şöleni, fotoğrafçıların objektiflerinden bir kez daha göstermek amacıyla Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Meram’da Kış Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı. Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik - Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Serpil Yakut, NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema - TV Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa Güngör, Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Kuş, Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit ve Meram Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sinan Kabak’ın jüri üyeliklerini yaptığı yarışmaya 146 profesyonel ve amatör sanatçı 568 eserle katıldı. Birbirinden güzel Meram fotoğraflarının kıyasıya yarıştığı seçmeler sonunda Yüksel Açıkgöz, “Köprü” adlı fotoğrafla birinciliği kazanırken, Seyit Konyalı “Kar Kapıda” adlı fotoğrafıyla ikinci, Güzin Gülfidan ise “Karadiğin Köprüsü” adlı fotoğrafıyla üçüncü oldu. Yarışmanın mansiyon ödüllerini ise Mevlüt Piçak, Cihan Işık, Erkan Ergün Gökmen kazandı. Jüri, fotoğrafları sergilenmeye hak kazananların isimlerini ise şu şekilde belirledi: "Hakan Gümüş, Mehmet Güler, Abdullah Apan, Celal Gezici, Ahmet Çatman, Bayram Kabadayı, İlham Kazdal, Mehmet Tufan, Hamiyet Küçükbacak, Gani Terkanlıoğlu, Serkan Yayla, Mahmut Sami Boyalı, Mustafa Özkan, Ali Can, Özgür Kılıçaslan, Abdullah Durman, Selçuk Mükremin Kattaş, Emine Gedik, Muhammet Özen ve Levent Ateş."

“Her anı güzel Meram, bu sefer de objektiflere yansıyan kış güzellikleriyle büyüleyecek”
Yarışmaya katılım gösteren tüm sanatçılara, Meram için ortaya koydukları gayretleri için teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yarışmada fotoğrafçıların kadrajlarına Meram’ın tarihi, doğası ve güzelliğinin yanında kendi ruh güzelliklerini de sığdırdıklarına vurgu yaptı. Meram’ın yaşayanlarına ve misafirlerine yılın her mevsiminde ve her ayında ayrı bir güzellik sunduğunu belirten Başkan Kavuş, “İşte bunu bir kez daha gözler önüne serebilmek amacıyla bu yarışmayı tertip ettik. Yaşanan pandemi dolayısıyla yarışma takvimini ertelemek zorunda kaldık. Sanatçılarımızı ve fotoğraflarını gereği gibi taltif edebilmek amacıyla yaşanan bu ertelemeyi anlayışla karşılayan sanatseverlere de ayrı bir teşekkür borçluyuz. Sergi ve ödül törenimizi salgın sürecindeki alınan kararlar ve tedbirleri dikkate alarak önümüzdeki günlerde ilan edeceğiz” diye konuştu.

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