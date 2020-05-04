Meram’da parklar güzel günler için hazırlanıyor

Konya’nın merkez Meram Belediye İlçe Başkanı Mustafa Kavuş, ilçenin cazibe merkezlerinden biri olan Melikşah Parkı’nda başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Burada konuşan Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sıkıntılı günlerden geçildiğine dikkat çekerek, “Yaklaşık 2 aydır korona virüs’le uğraşıyoruz. Bir yandan bununla ilgili tedbirleri alırken bir yandan bunların uygulanıp uygulanmadığıyla ilgili denetimler yapıyoruz. Ama inşallah bu sıkıntılı günlerden kurtulduğumuz zaman hemşehrilerimizi bir daha evlerine zor sokacağız. Tabii onlar nereye gidecekler? Kafelere, çay bahçelerine, restoranlara ve en başta da park ve bahçelere gidecekler. Bu yüzden de iyi günlerin yakın olduğunu bildiğimiz için vatandaşlarımızın dışarıya çıktığı zaman soluk alabileceği, rahatlayabileceği, bu sıkıntılı günlerin stresini atabileceği parklarımızı yeniden revize ediyoruz. Bakıma ihtiyaç duyulan parklarımızı güncelliyoruz. Oyun parklarını, yürüyüş alanlarını çoğaltıyoruz” dedi.

Melikşah Parkı revize ediliyor

Melikşah Parkı’na 160 tane büyük ağaç diktiklerini belirten Başkan Kavuş, “Yaklaşık 1 ay sonra inşallah parkımız yemyeşil bir hale gelecek. İçine yeni bir sosyal tesis yapıyoruz. Mevcutta daha önce yapılmış güzel bir havuz vardı içinde; simge haline gelmiş atların da olduğu. O atları da yeniden boyayarak ve havuzu yenileyerek daha az beton ve daha çok yeşilin olduğu bir park haline getirmeye çalışıyoruz. Bu parkın alanı yaklaşık 6 bin 300 metrekare. Buranın hemen yanında Hoca Ahmet Fakih Parkımız var. Orayı da küçük dokunuşlarla tekrar revize ediyoruz” ifadelerini kullandı.