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Meram’da yol ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor

KONYA HABERLERİ  | 15.09.2020 14:22 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram ilçe Belediyesi, tüm olumsuzluklarına rağmen 2020 asfalt ve yol hedeflerine ulaşmak adına yoğun bir çalışma sergiliyor.Dere Mahallesi Yeşildere Caddesi’nde ekiplerin sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, pandemiye ve onun getirdiği olumsuzluklara rağmen hedef rakamlarını tutturmak için hizmet aşkıyla ilçenin onlarca noktasında aynı anda çalışan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Meram’da yol ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Konya’nın merkez Meram ilçe Belediyesi, tüm olumsuzluklarına rağmen 2020 asfalt ve yol hedeflerine ulaşmak adına yoğun bir çalışma sergiliyor.
Dere Mahallesi Yeşildere Caddesi’nde ekiplerin sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, pandemiye ve onun getirdiği olumsuzluklara rağmen hedef rakamlarını tutturmak için hizmet aşkıyla ilçenin onlarca noktasında aynı anda çalışan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti. 3 kilometre uzunluğundaki caddede çalışmaların sona yaklaştığını kaydeden Başkan Kavuş, çalışmalar nihayetlendiğinde Dere Mahallesi’nin de rahat ve konforlu ulaşım adına önemli bir mesafe alacağını belirtti.

“Pandemiye rağmen 2020 hedeflerimizde bir aksaklık yaşanmayacak”
Tüm olumsuzluklara rağmen 2020 programında herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığını kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, özverili çalışmalarından dolayı tüm ekibine teşekkür etti. Korona virüs salgınından dolayı ekip sayısındaki azalmadan maske ve mesafe ile çalışmak zorunda kalınmasına kadar pek çok olumsuzluk yaşandığına dikkat çeken Kavuş, “Bunlara rağmen 2020 takvimimizde önemli bir aksama yaşamamaya ve yaşatmamaya gayret gösteriyoruz. Hatta çoğu zaman elimizden geleni fazlasıyla ortaya koyup olması gerekenden daha erken tamamlayarak hizmete sunuyoruz. Ekip arkadaşlarımız, aynı anda ilçenin onlarca noktasında aynı anda yol ve asfalt çalışmalarının yanı sıra tretuvar, altyapı, parke, kaldırım, yama, sathi kaplama gibi tüm çalışmaları başarıyla yürütüyor. Bunun için tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Sorunun biteceği güne dek hızımızı düşürmeyeceğiz”
Tüm bu çalışmaların nihai hedefinin asfaltsız, parke-bordürsüz tek bir metre yol kalmaması olduğunu belirten Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Asfalt plentimize kazandırdığımız makineler sayesinde asfalt ve türevi tüm çalışmalarda dışarıya en küçük bir bağlılığımız kalmadı. Hızlı çözümlerimizin temelinde ekip arkadaşlarımızın fedakarlığının yanı sıra bu yatırımımız var. Meram bugün bu yatırımların meyvelerini topluyor. 2020 yılı için 1 milyon 250 bin metrekare asfalt serimini kendimize hedef olarak belirlemiştik. Sezonun tamamlanmasına vakit var ama biz şimdiden bu hedefe yaklaşmış durumdayız. Bu çalışma hızımızı korumakta kararlıyız. Çünkü biliyoruz ki ancak bu şekilde başarılı oluruz ve ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde bu şekilde Meram’ın her bir noktasını rahat ve konforlu ulaşıma kavuştururuz.”

Meram’da yol ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor

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