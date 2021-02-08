Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Meriç’te insanlık ölmesin’ projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, 6 farklı dilde Meriç Nehri kenarlarına acil durum tabelaları asıldı.

Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, konu ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, acil durum tabelaları ile ilgili bilgiler verdi.

Aşılıoğlu, “Ülkemizde uygulanan, ulusal göç politikamız tüm dünyaya örnek olacak şekilde insan hakları temelinde bir politikadır. Düzensiz göç ile etkin bir şekilde mücadele etmekte bu politikamızın bir vazgeçilmezidir” dedi.

“İnsani ve vicdani sorumluluklarımızı da ihmal etmemekteyiz”

Aşılıoğlu, “Edirne ilimizde, düzensiz göç ile mücadelemiz, geçmiş yıllardakilerin üstüne daha etkin bir şekilde yürütülmektedir. Düzensiz göç ile mücadelemiz devam ederken bu reaksiyonlarımızın içerisinde insani ve vicdani sorumluluklarımızı da ihmal etmemekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Vicdanları yaralayan görüntülerle karşılaşmamızı engellemektir”

Düne kadar insan hakları hassasiyetiyle övünen gelişmiş toplumlarda, göçmenlerin akıl almaz zulümlerle karşı karşıya kaldığını dile getiren Aşılıoğlu, “Bizim buradaki hassasiyetimiz ise Meriç nehri kenarlarına yerleştirdiğimiz tabelalar sayesinde gerek soğuk havadan gerekse diğer insani durumlardan kaynaklı olarak zor durumda kalan göçmenlerin bir şekilde acil yardım alabilmeleri ve bu sayede vicdanları yaralayan görüntülerle karşılaşmamızı engellemektir” dedi.