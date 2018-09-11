SPOR

Merkez Hakem Kurulu Süper Lig hakemlerine VAR eğitimi verdi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.09.2018 21:23 | Son Güncelleme

Merkez Hakem Kurulunun 10-11 Eylül 2018 tarihlerinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği Video Yardımcı Hakem (VAR) eğitimi tamamlandı.

Merkez Hakem Kurulu Süper Lig hakemlerine VAR eğitimi verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği Video Yardımcı Hakem (VAR) eğitimi tamamlandı.

TFF'den yapılan açıklamada, dün başlayan, MHK Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından verilen eğitimde, Süper Lig hakem kadrosuna yeni katılan Abdulkadir Bitigen, Tugay Kaan Numanoğlu, Zorbay Küçük ile FIFA kokartlı yardımcı hakemler ve Süper Lig kadrosuna yeni katılan yardımcı hakemlerin yer aldığı bildirildi.

Teorik eğitimin verildiği ilk günün ardından bugünkü organizasyonda hakemlere VAR, FIFA kokartlı yardımcı hakemlere ise Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) konusunda eğitim verildiği kaydedildi.

Eğitimlerin, çevrimiçi gerçekleştirilen uygulama maçlarıyla tamamlandığı, Süper Lig kadrosuna yeni katılan yardımcı hakemlerin çevrimiçi karşılaşmalarda görev aldığı aktarıldı.

PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?
Ankara Büyükşehir Belediyesi 7 ayrı spor tesisinin tahsisini iptal ettiAnkara Büyükşehir Belediyesi 7 ayrı spor tesisinin tahsisini iptal etti
Hamza Hamzaoğlu: Çaykur Rizespor'la görüşmem olmadı!Hamza Hamzaoğlu: Çaykur Rizespor'la görüşmem olmadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig VAR tff mhk Türkiye Futbol Federasyonu merkez hakem kurulu

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı! İşte boşanma davasından detaylar

Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı! İşte boşanma davasından detaylar

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

Pierre Webo eski kulübü Nacional'e geri döndü!

Pierre Webo eski kulübü Nacional'e geri döndü!

Carlos Carvalhal, kendisiyle ilgilenen Fenerbahçe'yi reddetti!

Carlos Carvalhal, kendisiyle ilgilenen Fenerbahçe'yi reddetti!

Şenol Güneş: Beşiktaş'tan ayrılırsam kulüp takımları değil milli takım çalıştırmak isterim

Şenol Güneş: Beşiktaş'tan ayrılırsam kulüp takımları değil milli takım çalıştırmak isterim

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Merkez Hakem Kurulu Süper Lig hakemlerine VAR eğitimi verdi

Merkez Hakem Kurulu Süper Lig hakemlerine VAR eğitimi verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi 7 ayrı spor tesisinin tahsisini iptal etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi 7 ayrı spor tesisinin tahsisini iptal etti

Hamza Hamzaoğlu: Çaykur Rizespor'la görüşmem olmadı!

Hamza Hamzaoğlu: Çaykur Rizespor'la görüşmem olmadı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk favorileri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk favorileri açıklandı

Süper Lig ekipleri transferde tercihlerini yabancıdan yana kullandı

Süper Lig ekipleri transferde tercihlerini yabancıdan yana kullandı

Rıdvan Dilmen: EURO 2024'ü Almanya ile birlikte düzenleyelim

Rıdvan Dilmen: EURO 2024'ü Almanya ile birlikte düzenleyelim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.