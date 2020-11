Merkez ilçe başkanlığı danışma meclisi toplandı

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı Kasım ayı ilçe danışma meclisi toplantısı İlçe Başkanı Mustafa Alkayış başkanlığında gerçekleştirildi.

Parti binasında gerçekleştirilen danışma meclisi toplantısına Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, mahalle başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, "AK Parti olarak tüm teşkilat kademelerimiz ile sahadayız. AK Parti olarak üye sayımızı arttırmak için merkez ilçe teşkilatımız, il teşkilatımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, belde başkanlarımız ve teşkilatımızın tüm kademeleri seferberlik halinde tam kadro olarak sahadayız. Amacımız AK Parti camiamızı, ailemizi daha da genişletip Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız liderliğinde 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemektir. Bu büyük davanın daha geniş kitlelere ulaşması için girilmedik gönül bırakmayacağız. Adıyamanlı hemşehrilerimiz zaten her seçimde her şartta partimize ve partimizin lideri Recep Tayyip Erdoğan’a teveccühlerini sevgilerini gösteriyorlar, bizlerde bu ilgilerini üyelikleri ile taçlandırma gayreti gösteriyoruz. Teşkilatımızın tüm kademeleri bu hedefe odaklanmış bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bizlerde bu vesile ile genel merkezimiz ile birlikte çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürmeye devam ediyoruz. 2023 hedeflerimizi yakalamak için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. AK Parti Merkez İlçe Kasım ayı İlçe Danışma Meclisi toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, “Merkez ilçe danışma meclisi toplantımızın öncelikle hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Merkez İlçe Başkanımız Mustafa Alkayış ve yönetimi teşkilatımız ile uyumlu çalışmalar yürüterek çalışmalarını hassasiyetle yürütüyorlar. Mahalle teşkilatlarıyla, köy teşkilatlarıyla bir teşkilatlanma örneği ortaya koyan Mustafa Alkayış başkanıma ve teşkilatına bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

2023 hedeflerine durmaksızın ilerlendiğini dile getiren Belediye Başkanı Süleyman Kılıç ise konuşmasında, “2023 hedeflerine doğru bizlerde durmaksızın çalışmalarımızı gerçekleştirip teşkilatlarımız ile istişarelerimi her zaman gerçekleştiriyoruz. Belediye meclis üyelerimiz ile birlikte teşkilatımızın bizlere verdiği sorumlulukları yerine getirip gündemimize aldığımız üyelik çalışmalarını hassasiyetle yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan’da konuşmasında, “Bu ülkeye hizmet edecek olan tek parti AK Parti’dir. Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. İlimize hizmetlerin yanı sıra teşkilatımızın da çalışmalarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Üyelik çalışmalarımızı il genel meclisi üyesi arkadaşlarımızla sürdürüyoruz. Gerçekleştirilen danışma meclisinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, ilçe başkanımız Mustafa Alkayış ve ilçe yönetimine teşekkür ediyorum” şeklinde ifadeler kullandı.