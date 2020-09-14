YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Merkez İlçe Belediye Başkanlarından tebrik ziyareti

Merkez İlçe Belediye Başkanlarından tebrik ziyareti

ERZURUM HABERLERİ  | 14.09.2020 16:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez atanan Rektör Prof.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez atanan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor.
Kovid-19 salgını sebebiyle tebrikleri sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde kabul eden Rektör Çomaklı, Erzurum’un 3 merkez ilçesinin belediye başkanlarını ağırladı.
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar ve Aziziye Belediye Başkanı M. Cevdet Orhan, Rektör Çomaklı’yı ziyaret ederek tebriklerini ilettiler.
Ziyarette Atatürk Üniversitesinin Türkiye ve Erzurum için öneminden söz eden belediye başkanları, Atatürk Üniversitesinin mezun ettiği akademisyenleri sayesinde, şimdiye kadar ülkemizde birçok üniversite kurulduğunu söylediler.
Rektör Çomaklı’nın yeniden Rektör olarak atanmasının Atatürk Üniversitesinde geliştirilen ve üretilen projelerin devamı açısından isabetli olduğunu, bu doğrultuda birçok projede paydaş olarak birlikte çalıştıklarını aktaran konuklar, yarım asırdan fazla geçmişi olan üniversitenin, şehrin gelişimi ve yükselişine önemli derecede katkı sunduğunu ifade ettiler.
Konuklarına ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin akademik çalışmalar ve öğrenci sayısı açısından Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu belirterek, bu çıtayı yükseltmek için daha çok çalışacaklarını ve kendilerine yeniden verilen bu görevi layığıyla yerine getireceklerini söyledi.
Geçmiş dönemde Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde başlatılan Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Atatürk Üniversitesine birçok yeniliğin hayata geçirildiğini aktaran Rektör Çomaklı, kurumlar arası ilişkilerin bu anlamda çok önemli olduğunu ve yeni dönemde de yerel yönetimlerle sosyal projeler geliştirip daha güzel hizmetlere imza atmayı hedeflediklerini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız... Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız...
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu

Erzurum Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
04:23
Sabah
05:48
Öğle
12:15
İkindi
15:47
Akşam
18:33
Yatsı
19:52

Erzurum Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Kırküzer Eczanesi
Palandoken
Bakan Eczanesi
Yakutiye
Bızım Eczanesi
Yakutiye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Yagmur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şifa Eczanesi
Hinis
Hılal Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Başkan Yaşar: “Yunan yine piyon olma peşinde”
Başkan Yaşar: “Yunan yine piyon olma peşinde”
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Erzurum Valiliği iki aile arasında çıkan çatışma hakkında bildirge yayınladı
Erzurum Valiliği iki aile arasında çıkan çatışma hakkında bildirge yayınladı
Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı
Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.