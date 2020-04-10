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Merkezdeki 3 belediyenin çalışmaları takdir topluyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.04.2020 17:22 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da korona virüsü salgınına karşı yürütülen çalışmalarda 3 merkez ilçe belediyesi vatandaşlardan büyük takdir topluyor.Şanlıurfa’da korona virüs salgınını önleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Şanlıurfa’da korona virüsü salgınına karşı yürütülen çalışmalarda 3 merkez ilçe belediyesi vatandaşlardan büyük takdir topluyor.
Şanlıurfa’da korona virüs salgınını önleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şanlıurfa Valiliği resmi kurumlar aracılığıyla çeşitli önlemleri hayata geçirirken 3 merkez ilçe belediyesi de tedbirleri uygulamada gösterdikleri gayret ve hassasiyetle vatandaşın takdirini topluyor. Haliliye Belediyesi ilçenin her noktasında dezenfekte ve temizlik çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara maske de dağıtıyor. Karaköprü Belediyesi ise yollarla birlikte park ve bahçelerde temizlik çalışmalarını yürütürken vatandaşlara maske de dağıtıyor. Eyyübiye Belediyesi de park, bahçe ve yol temizliğinin yanı sıra maske ihtiyacını da karşılıyor. Güvenlik güçleri de vatandaşların kurallara uyması için 24 saat boyunca görev yapıyor.
Merkezdeki 3 belediyenin çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
20:20

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Balıklıgöl Eczanesi
Merkez
Çetiner Eczanesi
Merkez
Dinçşahin Eczanesi
Merkez
Güllüoğlu Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Ensar Eczanesi
Akcakale
Korkmaz Eczanesi
Birecik
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