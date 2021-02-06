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Merkezefendi Basket farklı kazandı

06.02.2021 20:06 | Son Güncelleme:
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Türkiye Basketbol Ligi 17.

Türkiye Basketbol Ligi 17. haftasında Budo Gemlik Basketbol’a konuk olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket baştan sona farklı önde götürdüğü karşılaşmadan 75-47 galibiyetle ayrıldı.

İlk 5ler:
Budo Gemlik Basketbol: Emre-Carter-Tolefree-Eren-Batuhan
Merkezefendi Bld Denizli Basket: Collins-Serkan-Hakan-ColebyHakan

Karşılaşmanın ilk basketi 2 dakika sona Dwight Coleby’den alley-oop ile geldi. 7-0 seri yakalayan Merkezefendi Belediyesi öne geçti.

Canberk ve Emre’nin tutuk başladığı Gemlik skor bulmakta Carter’ın eline kaldı. Kalan dakikalarda da üstünlüğü kaybetmeyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket çeyreği 14-10 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe üç sayı çizgisinden de yüzdeli başlayan Merkezefendi farkı çift haneye çıkardı (22-12). Molaya giden Gemlik, moladan sayıyla dönemedi. Emre ve Carter’la bu dakikalarda hücumdaki sıkıntıya çözüm aramaya çalışan Gemlik, skorun gerisinde kalmaktan kurtulamadı.

İkinci çeyrek 37-21 Merkezefendi üstünlüğüyle geçildi.
Üçüncü çeyreğe farkın da etkisiyle rahat başlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket boyalı alandan skor üretmeye devam etti. Hücumda bu çeyrekte de sıkıntı yaşamaya devam eden Gemlik, başka skor üreten oyuncu bulamaması sebebiyle rakibine yetişmekte zorlandı. Farklı üstünlüğünü sürdüren Merkezefendi 50-36 skorla çeyreği noktaladı.

Son çeyrekte zorlama atışlara yönelen Gemlik, arka arkaya eli boş döndü. Arka arkaya top kayıplarıyla oyundan iyice düşen Bursa temsilcisi karşısında Merkezefendi Denizli Basket üstünlüğünü korumakta zorlanmadı. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket karşılaşmadan 75-47 galibiyetle ayrıldı.

Öne çıkanlar...
Budo Gemlik Basketbol: Myles Carter 17 sayı-10 ribaund

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: Ümit Sonkol 15 sayı-7 ribaund, Mustafa Kurtuldum 14 sayı-6 asist

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